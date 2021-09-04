DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Binlerce vatandaşımızın temelsiz iddialarla tutuklandığı, temel haklar üzerinde yoğun bir baskı oluşturulduğu bir korku ikliminde yaşıyoruz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu “Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 2015 yılında 102 ülke arasında 80. sırada yer alan ülkemiz, 2020 yılında 128 ülke arasında 107. sıradadır” dedi. Adlî Yıl Açılışı vesilesiyle Türkiye’nin Adalet Karnesini çıkartan Yeneroğlu, Sosyal Demokrasi Vakfı’nın “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven” anketine göre, ülkemizde yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38’e kadar gerilemiştir. Dünya Adalet Projesi’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 2015 yılında 102 ülke arasında 80. sırada yer alan ülkemiz, 2020 yılında 128 ülke arasında 107. sıradadır” diye konuştu.

Kimse için umut vermedi

Türkiye’nin yeni adli yıla da hukuk devletinin yok sayıldığı, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının olmadığı, tam bir hukuksuzluk düzeni içerisinde yönetilmeye çalışılan bir ülke olarak girdiğini söyleyen Yeneroğlu, “Gazetecilerin, siyasetçilerin, insan hakları savunucularının ve binlerce vatandaşımızın temelsiz iddialarla tutuklandığı, temel haklar üzerinde yoğun bir baskı oluşturulduğu bir korku ikliminde yaşıyoruz. Güvenli bir ekonomik ve hukukî zeminin olmaması nedeniyle yargıya olan güveninin zedelendiği, sırf bu nedenle milletimizin her geçen gün daha fazla yoksullaştığı bir ülkede adlî yılın açılışının kimse için umut vermediği açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet kutup yıldızı gibidir

Açıklamasında hukukçulara da seslenen Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi: “Adalet kutup yıldızı gibidir. Er ya da geç doğruyu gösterir. Doğruyu gösterdiğinde iktidara biat etmiş ve karanlık dönemin hukukçuları olarak mı, yoksa vicdanlarıyla zorbalığa karşı mücadele eden sorumlu hukukçular olarak mı anılmak istiyorsunuz? Bilinmelidir ki tarih, âdil olanları kaydedecek ve hayırla yad edecektir. Adil olmak ve hukuka uymak hepimizin vatandaş olarak en önemli sorumluluğudur. Bu hukuksuzluk düzenini, hep birlikte her alanda ve her seviyede bilinçli, sorumlu ve gerçekleri söylemekten korkmayan yurttaşlarımızla el ele değiştireceğiz, hukuku ve adaleti tesis edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”