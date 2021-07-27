Millet DP'ye hasret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletin Demokrat Parti dönemine hasret kaldığını söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Muğla Yörük Obaları Derneği’ni ziyaretinde, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde şehit olan 2 askere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye’nin büyük bir iklim değişikliğine ve derinden nefes almaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Uysal, “Biz meşrûiyet içerisinde çözüm arıyoruz. Milletin kavgasız, dövüşsüz iktidarı el değiştirebilme kabiliyetini, kapasitesini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Demokrasiyi zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz Uysal konuşmasında, “Milletimiz Demokrat Parti dönemine hasret kaldı, bu hasretliği bitirmek için bütün kadrolarımızla milletin önünde olacağız” dedi. Uysal, Demokrat Parti olarak demokrasiyi kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Konuşmanın ardından Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akça, Uysal’a Yörük kültürü simgelerinden hediyeler takdim etti. *** Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay: Evini arayan seçmenin adresi Demokrat Misyon AA

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