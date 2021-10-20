'Muhalefetin parlamenter sisteme itirazı yok'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüştükleri muhalefet liderlerinin parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla itirazı olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akşener, görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındığını belirterek, "Parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla, ziyaret ettiğimiz siyasi partilerin genel başkanlarının bir itirazı yok," dedi.

Kılıçdaroğlu ise "Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım." ifadesini kullandı.

Akşener'den Kavala yorumu: “Soros ile masaya kim oturdu?”

Bir gazetecinin,“10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki söz konusu oldu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna Akşener, “Osman Kavala sizin tanımınıza göre Sorosçu. Soros ile masaya kim oturdu. Ben ve sayın Kılıçdaroğlu değil. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Böyle taleplerin Türkiye’ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Rahip Brunson’ı hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye’nin uzak durmasını tavsiye ederiz. Bunların önüne geçecek tek yolun hukukun işletilmesidir. Türkiye’deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işletilmesidir." yanıtını verdi.