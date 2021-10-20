"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Muhalefetin parlamenter sisteme itirazı yok'

20 Ekim 2021, Çarşamba 16:24
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüştükleri muhalefet liderlerinin parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla itirazı olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akşener, görüşmede güncel konular, güçlendirilmiş parlamenter sistem ele alındığını belirterek, "Parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla, ziyaret ettiğimiz siyasi partilerin genel başkanlarının bir itirazı yok," dedi.

Kılıçdaroğlu ise "Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım." ifadesini kullandı.

Akşener'den Kavala yorumu: “Soros ile masaya kim oturdu?”

Bir gazetecinin,“10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki söz konusu oldu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak?” sorusuna Akşener, “Osman Kavala sizin tanımınıza göre Sorosçu. Soros ile masaya kim oturdu. Ben ve sayın Kılıçdaroğlu değil. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Böyle taleplerin Türkiye’ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Rahip Brunson’ı hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye’nin uzak durmasını tavsiye ederiz. Bunların önüne geçecek tek yolun hukukun işletilmesidir. Türkiye’deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işletilmesidir." yanıtını verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: muhalefet, parlamenter sistem
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

    BM uyardı: 2030 planları ikim hedefleriyle örtüşmüyor

    Beyaz Saray, çocukların aşılanmasına ilişkin planını duyurdu

    Van - Tuşba'da peş peşe 2 deprem

    'Muhalefetin parlamenter sisteme itirazı yok'

    Sakharov insan hakları ödülü Rus muhalif Navalny’e verildi

    Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak

    'Suriye'ye dönen sığınmacılar baskı ve zulümle karşı karşıya'

    ABD: Rusya, Karadeniz'i istikrarsızlaştırıyor

    Senatörlerden Bolsonaro'ya 11 farklı suçlama

    NATO Savunma Bakanları Brüksel'de toplanacak

    Suç oranı artan Ekvador'da OHAL ilan edildi

    Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 sivil öldü

    Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'te

    MTA Yerleşkesinde patlama meydana geldi

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

    Erken değil, derhal seçim

    Kaç sağlık çalışanı istifa etti?

    TÜSİAD’dan 3 mesaj: Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı

    Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde Saraya da, propaganda birimine de yer yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Hızlı treni durduran namaz…
    Ahmet BATTAL

    Kanunsuz emre uyanı ikaz
    Genel

    Erken değil, derhal seçim
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’daki tesir nereden geliyor?
    Atilla YILMAZ

    Bin ay (seksen üç sene) sonra neler oldu?
    Genel

    MTA Yerleşkesinde patlama meydana geldi
    Cevher İLHAN

    “Siyasi cinayetler” tartışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.