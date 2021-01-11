RTÜK ve BİK yeniden yapılandırılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Basın İlan Kurumunun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “RTÜK’e medya mensuplarının oluşturduğu grupların, bu bir cemiyet olabilir, sendika olabilir, başka bir dernek olabilir, bunlardan da RTÜK ve Basın İlan Kurumunun yönetiminde bunların da olması lazım. Bunların yönetiminde özellikle RTÜK’ün yönetiminde siyasetçilerin biraz azalması, onun yerine işte sendikanız var veya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi çok eski kurumsal bir kimliği olan bir başka örgüt var buralardan insanlar katılabilirler. Dolayısıyla daha sağlıklı karar alabilen, olayları çok daha iyi bilen, analiz eden bir yapının yönetimde olması lazım, bunu düşünüyorum.” “Benim verdiğim basın kartı olacak, benim verdiğim basın kartı olmasa sen gazeteci değilsin” anlayışının kalkması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla basın kartının gazetelerin kendi örgütlerinin oluşturduğu bir kurum tarafından verilmesi, bağımsız bir kurum tarafından verilmesi gerekir. Yani devlet değil, kimin gazeteci olup olmadığına gazeteci karar verir” görüşünü dile getirdi.