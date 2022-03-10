Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek olan Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak. Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi. AA

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