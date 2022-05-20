Ülkenin yarınını sattılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV’de soruları cevapladı.

Babacan bugün yaşanan ekonomik krizin en önemli sebebinin kötü yönetim olduğunu belirterek, “1 Ocak 2019’da başlayıp Eylül’e kadar Merkez Bankası’nın birikmiş rezervlerini sattılar, mevcudu yediler bitirdiler. Arkasından ülkenin yarınlarını sattılar. Merkez Bankası’nın rezervlerini eksiye düşürdüler. Kur korumalı mevduat hesabı diye gelecek nesillerin sırtına borç yükleyecek şekilde alan açtılar. Şimdi enflasyona endeksli tahvil çıkarıyorlar. Yine gelecek nesillere bu yükümlülüğü veriyorlar” dedi. Haber Merkezi

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