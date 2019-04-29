"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

"Bir fitre bir kişiye verilmelidir"

29 Nisan 2019, Pazartesi 15:27
Ankara'daki 3 bin 118 cami ve bin 364 Kur'an kursu, ramazanda ifa edilecek mukabele, teravih ve itikaf için hazır hale getirildi.

Ankara İl Müftülüğünce, Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur'an kurslarında, ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek.

Kent genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655'inde ve bin 364 Kur'an kursunda mukabele programları yapılacak. Melike Hatun başta olmak üzere 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak.

Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek.

Ramazan Bayramı'nın habercisi Kadir Gecesi'nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.

"Bir fitre bir kişiye verilmelidir"

2019 yılı fitre miktarı açıklandı

Zekât, fidye veya fitre verirken nelere dikkat edelim?

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaptığı açıklamada, Müslümanların ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm din görevlilerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Öğle ve yatsı namazları öncesinde müftüler ve vaizlerin Kocatepe Camisi'nde merkezi sistemle vaaz vereceğini belirten Sönmezoğlu, 150 camide ise canlı vaaz programının uygulanacağını kaydetti.

Sönmezoğlu, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu sene fitre miktarı 23 lira olarak belirlenmiştir. Ama bu asgari bir miktardır. İsteyen vatandaşlarımız, gelir durumuna göre bu miktarı daha da yükseltebilir. Bir fitre bir kişiye verilmelidir, fitre bölünmez. Örneğin 100 lira fitre vereceğim, 50 lira birisine, 50 lira başka birisine gibi bir bölünme olmaz." ifadelerini kullandı.

Enderun usulü teravih namazı

Beştepe Millet Camisi'nin ramazan boyunca ibadet için yoğun kullanıldığına dikkati çeken Sönmezoğlu, bu yıl yine camide kadim bir Osmanlı geleneği olan "enderun usulü teravih namazı" kılınacağını bildirdi.

Sönmezoğlu, geçen yıl aynı camide ilk kez kıldırılan bu namazın ramazana ayrı güzellik kattığını belirterek, "Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı hem cemaatle ilahiler söylediği hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır. Vatandaşlarımız çok seviniyor ve ilgiyle karşılıyor. Burada görev alan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Peygamberimiz (asm) teravih namazını 20 rekat olarak kılmıştır"

Ramazanda hizmet verecek 6 bin 700 din görevlisine önemli görevler düştüğüne işaret eden Sönmezoğlu, "Vatandaşımızı kucaklamalı ve onları bıktırmayacak şekilde mukabeleler okumalıyız. Yine vatandaşı dikkate alarak teravih namazlarında özellikle kısa süreleri ve kısa ayetleri baz alarak, ne acele ederek ne de çok ağır kalarak orta düzende namazları kıldırmalarını istiyoruz." dedi.

İftar sofralarına misafir olmanın önemine de değinen Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"İftar sofralarında bazen 'Herkes yanındakine su versin' diye hatırlatma yapıyorum. Böylece iftar ettirene oruçlunun sevabı verilmektedir. 'Ramazan ayına ulaşıp da kendini affettiremeyene yazıklar olsun.' diyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimiz de 'Amin' diyor. Ramazan, bağışlanma ve günahlardan arınmayı sağlayan bir aydır. Millet olarak iftarlarda, sahurlarda ve camilerde buluşarak ramazanı idrak edeceğiz. Bazı kendini bilmez insanların 'Teravih namazı vardır, yoktur' tartışmalarına kardeşlerimiz asla kulak vermesinler. Peygamberimiz teravih namazını 20 rekat olarak kılmıştır. Hazreti Ömer döneminde ise cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınmıştır. Teravih namazının sevabı ve fazileti yüksektir. Çünkü teravih farz bir namaz değildir. Farz olmadığı halde bu aya mahsus olan bu ibadeti yapana elbette Allah'ın sonsuz mükafatları olacaktır."

AA

Etiketler: fitre, ramazan ayı, teravih namazı, zekat, oruç
Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Galatasaray fırsatı son maçlara bıraktı

    Kuzey Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

    Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist teslim oldu

    ABD'deki kızamık sayısı 704'ü buldu

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile ABD ilişkilerinde menfaat var

    Ankara Valiliğinden 'sonik patlama' uyarısı

    Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

    Etiyopya'da iki etnik grup çatışma: 17 ölü

    Üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde

    Dilipak: Yalan altın çağını yaşıyor

    TL yüzde 15 düşebilir

    Fitre bedeli açlık sınırını gündeme taşıdı

    Türkiye’de obezite oranı arttı

    DSÖ’den ebeveynlere 'ekran' uyarısı

    Orta Asya’nın ikinci büyük camisi: Hazreti Sultan Camii

    Guantanamo komutanı görevden alındı

    Cumhurbaşkanlığı sitesinden Gül’e verilen linki kaldırdı

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan'a hazırlık

    Japonya'dan 50 tonluk sipariş aldılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dilipak: Yalan altın çağını yaşıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    O zaman öyleydi, şimdi böyle mi yani?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Alan da pişman, almayan da…
    Genel

    2019 yılı fitre miktarı açıklandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar
    Genel

    Japonya'dan 50 tonluk sipariş aldılar
    Mehmet KARA

    Sakin olun!
    Risale-i Nur'dan

    “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin”
    Genel

    Ali Göllü dualarla uğurlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.