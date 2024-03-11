Ramazan’da yardımlarıyla gönüllere dokunacaklar

Türkiye’deki yardım kuruluşları, Ramazan’da ülkedeki deprem bölgesi ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Türkiye, Ramazan'da sivil toplum kuruluşları (STK) eliyle deprem bölgesi ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insana yardım elini uzatmaya devam ediyor. “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla çalışmalarını başlatan Türk Kızılay, 1 milyar 271,5 milyon liralık yardımla, yurt içi ve dışında toplam 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Türk Kızılay, ramazanda Gazze ve Türkiye’de 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illeri öncelikli yardım ulaştırılacak bölgeler olarak planladı.

60 ülkede yardım yapacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 60 ülkede yapacağı yardım çalışmalarıyla 3,5 milyon kişiye ulaşacak. Ay boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve ramazanın 15. gününe denk gelen “Dünya Yetimler Günü’ne özel programlar düzenleyecek İHH, bağışçıların zekat, fidye ve fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği 25 ülkede

Deniz Fener Derneği ise “Bağışlayın Bereketlensin” sloganıyla ramazan çalışmaları kapsamında 3 kıtadaki 25 ülkede 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Dernek, Afganistan, Bangladeş, Filistin, Lübnan, Somali, Sudan ve Yemen’in de aralarında bulunduğu ülkelerde gıda kolisi dağıtacak. Koli içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturulacak. Dernek, ramazan boyunca yetimlere yönelik iftar programları düzenleyecek. “Dünya Yetimler Günü”nde ise 25 ülkede Bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılacak.

Sadakataşı, Beşir, Yeryüzü Doktorları

Sadakataşı Derneği, Filistin başta olmak üzere 29 ülkede ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştıracak, Türkiye’de depremden etkilenen, 29 ilde yaşayan binlerce aileye 1000’er lira değerinde market kartı dağıtacak. Beşir Derneği, Gazze, Yemen, Arakan, Suriye’ye yardım ulaştıracak. Yeryüzü Doktorları Derneği, “Hayat Kurtarılmaya Aç” kampanyasıyla 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtacak, iftar sofraları kuracak. Umuda Koşanlar Derneği, Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso gibi Afrika ülkeleri yoğunluklu çalışacak. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İnsan Vakfı, Mirasımız Kudüs Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ve Hayrat İnsani Yardım Derneği de Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan’da

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Pakistan’daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımı yapacak. TDV, bağışçıların desteğiyle temin edilen ramazan yardımlarını Pakistan’ın 7 bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yerel kurumların işbirliğinde 9 bin 400 gıda kolisi dağıtacak ekipler, 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek. Çalışma kapsamında Karaçi ve Talagang kentlerinde 7 bin kişilik iftar programı düzenlenecek.

56 ülke, 310 bölgede yardım yapacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda hayırseverlerin bağışlarını 56 ülke ve 310 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Dernek, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftarlık ve diğer yardımları, Türkiye, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’daki ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler ile onların yoksul ailelerine gönderecek. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği de “İyiliği Paylaşalım, Bereketi Yayalım” sloganıyla yardımlarda bulunacak. Dernek, Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 21 ülkede 200 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.