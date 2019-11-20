En büyük kuvvetimiz: İhlâs

İhlâs her açıdan önemli.

Hatta, haksızlar dahi, haksızlıkları içindeki samimiyetinden dolayı muvaffak olduklarını söyler Bediüzzaman.

İhlâsın nasıl kuvvetli bir mihenk taşı olduğu, Prof. Dr. Ömer Önbaş kardeşimin bir saatlik sunumunda bir daha gördük. Bütün kuvvetimizi ihlâstan almamız gerektiğini öğreniyoruz. Çorum’da iki ayda bir misafir ettiğimiz yazarlarımız bize gönül dünyamızda yeni ufuklar açıyorlar.

Çevre il ve ilçelerden bu dâvetimize iştirak eden bahtiyar kardeşlerimiz ile hem manevî kuvvet topluyoruz, hem bilgilerimiz, tazeliyoruz. Samsun’dan, Tokat’tan, Amasya’dan, Yozgat’tan ve ilçelerimizden teşrif eden okuyucularımız, büyük bir dikkat ile programı takip ettiler.

Ömer Bey kardeşimiz ile Düzce’den gelen Necdet Pehlivan, Halit Topaloğlu ve Harun kardeşimiz ile gelen misafirlerimiz tanışmış oldular. Bir günlük beraberliğimizde dünyada emsali mümkün olmayan anlar yaşandı. Bütün kuvvetimizin ihlâsa bağlı olduğunu bir kere daha anlamış olduk.

İhlâsı kazanmak çok önemli. İhlâsı muhafaza etmek de onun kadar ehemmiyetli. İhlâsı kaybetmemek daha da önemli. İhlâsı kaybetmek, tam bir hüsrandır. Bu açıdan Üstadımız on beş günde bir defa mutlaka ihlâsı okumamızı emrediyor. Bütün kuvvetimiz buna bağlı. İhlâsı olmayanlar muvaffak olamazlar. Hakikî huzuru bulamazlar. Dâvâsında azimli olamazlar.

Küçük bir hadise de çabuk kırılırlar. Makam ve mevkilerde kendilerini muhafaza edemezler. Musîbetlere yenilirler. Dâvâ arkadaşlarına karşı mesafelidirler. Onlar hizmet adamlarıdırlar.

“Vazife cümleden âlâ,nefis cümleden süfli” tesbitine sadıktır ihlâslı olanlar. İhlâslı olanlar, şahısların fikirlerinden ve anlayışlarından etkilenmezler.. İhlâslı olanlar, kuvvetli ve eşraflı aramaz.

Mehmet Çetin kardeşimin günlerce ihlâsın mana ve ehemmiyetini izah etmesi bu açıdan önemlidir.

Zübeyir Abi ile hizmet eden merhum baba Sadık Ağabeyin bir tesbitini burada naklederim, ihlâsı anlatırken şöyle derdi: “Kardeşim, en büyük ihlâs, ihlâsını ihsas etmemektir.”

“Ben bak ne kadar ihlâslıyım” diyen, zaten ihlâslı değildir.

İhlâslı olanları simalarından tanırız. İhlâsları, hayatlarına yansır.. Dağlar, taşlar yıkılsa, onlar yıkılmaz.

Bu açıdan, Ömer Bey kardeşimizin, ihlâsı birinci mesele olarak değerlendirmesi çok önemli..

Kendisini tebrik ediyor, çalışmaların da başarılar diliyorum.