"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kıt’alar geziyor

18 Mart 2020, Çarşamba
Tarihte bir çok genel musîbetler yaşandı. Bu yaşanan olaylarda milyonlarca insan vefat etti. Şimdi dünya büyük bir maddî ve manevî buhran geçiriyor.

Manevî temelleri sarsılan insanlar hiç tahmin etmediği musîbet ile karşı karşıya.

Çin’de başlayan koronavirüsü kıt’aları geziyor. İnsanları çeşitli tedbirlere sevk ediyor. Ülkemizde de bunun tezahürlerini görüyoruz..

Geçmişte, kolera, veba, verem, İspanyol gribi, kuş gribi ve benzeri salgınlar, büyük musîbetler olarak bilinir.

İmanı zayıf veya iman nimetinden noksan insanlar elbette ölümden korkarlar. Hayatı sadece dünyadan ibaret olarak görenler, bir noktada haklılar.

Ehl-i imanın ise istinat noktası çok sağlamdır.

Ve şöyle der: “Ey musîbet! Eğer O’nun namına geldin ise baş göz üstüne geldin.”

Hazin yalvarışlar ile şu hadis-i şerifi duâlarımıza vesile yaparız:

“Ya Rab! Geçmişin tasasından, istikbal endişesinden, korkaklıktan, gevşeklikten, cimrilikten, borçtan, haksız ve zalim insanların musallat olmasından Sana sığınırım” deriz.

Ve, Bediüzzaman Hazretleri’nin Cevşen’in sonunda geçen şu duâsını her an duâmıza katarız:

“Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle!”

İnsanlığın tamamen vicdansızlığa ulaştığı, maddî ve manevî büyük bir musîbetin gayretullaha dokunduğu zaman, her an kıyameti bekleyebiliriz.

Bundan sonra bir Peygamber ve Mehdi gelmeyecektir.

Bize düşen şu hakikatlere uymaktır:

“İman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyn-i (iki dünya saadetini) iktiza eder.

Başka çaremiz yoktur.

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletin kör noktası: Gizli şahit

    Ekonomiyi de vuracak

    Dünya ekonomisi için büyük bir sınav

    ABD ekonomisi durgunlaşabilir

    Kızılay’dan yaşlı ve kronik hastalara market alışverişi

    İtalya'da ölü sayısı 2503'e yükseldi

    Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

    OHAL ilan edileceği söylentilerine ilişkin açıklama

    Liderler zirvesi telekonferansla gerçekleşti

    Çağrı merkezlerinde risk

    İYİ Parti'den 'koronavirüs' çağrısı

    'Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız'

    Oturma eylemine 2 aile daha katıldı

    Emlakta hareketlenme sürüyor

    Askeri okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi

    Avrupa’dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

    İmamoğlu pazar yerlerini görüşecek

    İki ülkede daha OHAL

    Davutoğlu alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı

    CHP'den 'Cezaevlerindeki çocuklar tahliye edilsin' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Derslerimiz ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cuma’sız-cemaatsiz camiye kader niye fetva verdi?
    Genel

    Adaletin kör noktası: Gizli şahit
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların hususî vaktidir
    Genel

    Ekonomiyi de vuracak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Korkuyu at, tedbiri al
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ü ilânen arıyoruz
    Hasan GÜNEŞ

    Maddî ve manevî virüsler
    Hasan ŞEN

    Binlerce şehit şimdi uykuda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.