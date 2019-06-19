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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Abdulhalim Ağabeyime

19 Haziran 2019, Çarşamba
Kâinatın şu güzide yaratığı dünyamız, Cenab-ı Hakk’ın kerem, rahmet ve ihsanıyla bir muhabbetin, sevginin, sevmenin ve sevilmenin üzerine kurulmuş, yaratılmış ve bu minval üzere gidiyor.

Evet, kâinatı Allah’ın nuru ve rahimiyeti ile Habibi Efendimizin (asm) sevgileriyle, muhabbetleriyle, samimiyetleriyle ve dostluklarıyla, şefkatle, merhametle manen aydınlatılıyorlar.

Sevgisiz ve dostsuz bir dünya olamaz. Çünkü herşey muhabbetle, sevgiyle hareket ediyor ve işler görünüyor.

Bizim, ehl-i imanın sevgi ve muhabbet dolu dünyaları hiçbir dünya ile değiştirilemez. Mü’minler sever ve sevdirirler. Samimidirler. 

İhlâslıdır ve dostlarına, sevdiklerine sadâkatlidirler.

Rabbimizin Müslümanlara ikram ve ihsan ettiği iman ne kadar güzel, kıymetli ve sevindirici ise; yine bizlere ikram ve ihsan edilen imanlı dostlarımız da bizler için çok sevimlidir, çok güzeldir ve çok kıymetlidirler.

Bursa’mıza öğretmen olarak gelip yerleşen imanlı, itikatli ve takva sahibi Risale-i Nur Talebesi Abdulhalim Çelik Ağabeyimiz Cuma günü sabah namazı vaktinde rahmet-i Rahmana ruhunu ve emanetini teslim eyledi. Cuma namazını müteakip cenazesini defnettiğimiz kardeşimiz de biz dostları, kardeşleri, ağabeyleri için çok kıymetliydi.

Abdulhalim Ağabeyin Risale-i Nurlar’ı çok ciddî okuyan, okuduğunu anlamaya çalışan ve anladıklarını da dikkatle uygulamaya çalışan salâbet-i iman sahibi ciddî bir Nur Talebesiydi. Mütevazi idi, güzel ahlâk sahibi idi. 

O Risale-i Nur sohbetlerinin müdavimi idi. O dersanelerin hadimi idi. O hizmetlerin takipçisiydi. O Yeni Asya’nın hizmetlerine inanan çok dikkatli bir okuyucusu ve hamisiydi.

O her zaman, her seyahatimizde, her nuranî hizmetlerimizde: “Rifat Abi, ben sana çok duâ ediyorum…” derdi. Daima sıhhatimi, hal ve hatırımı sorardı ve yapılan hizmetleri dinledikçe sevinçle duâ ederdi.

Ve şimdi biz ve bizler Abdulhalim Ağabeyimizin duâcısıyız. Efendimizle (asm), Üstadımızla, merhum Nur Talebeleriyle birlikte olduğuna inanıyoruz. Muvakkaten ayrıldık. 

Çünkü: “Birimiz şarkta, birimiz garbta, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsak da biz beraberiz” hakikatine inanmış insanlarız. 

Rabbi Rahimimizden ona Firdevs Cennetlerinden bir hususî Cennet niyaz ediyor ve ebedî saadete mazhar olması için duâ ediyoruz. Nurani bir dünyada, nurani Rahmetlere gark olsun inşallah.

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