"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Ahiret işleri ve maske mesafe...

30 Mayıs 2021, Pazar
Bir İslâm büyüğüne “Şu gelen adam sana kötülük yapacak…” demişler. O da “Ben ona iyilik yapmadım ki…” demiş. Eee o zaman kötülük yapana fenalık yapana iyilik yapmak mı kalıyor, orta yerde… Fenalık da, kötülük de yapsa iyilik, iyilik yap!..

Yanlış adam, yanlış iş, yanlış davranışlar ve “doğru” denen yanlış anlaşılan kavramlar. Evet, evet bütün bunlara rağmen… Her şeye rağmen sihirli değnek doğruluk!.. Ve doğru olanı yine doğru olarak yapabilmek. 

Doğru insanlara çok doğru bir vazife olarak düşüyor. Yere düşse de yine kaldırmak doğrulara düşüyor. Yanlışla yanlış ortadan kaldırılamayacağına göre...

Aman dikkat sana yasak, ona tuzak. Gel gelelim ki taraftarlığa, tarafgirliğe her şey mübah. Kökten ve herkesten kaldırılması lâzım gelen kokuşmuş hükümler. Ne sahip çıkalım ne de  altında kalıp ezilelim!..

Her işte, her güçte bir zorluk var. Önemli olan zor işlerin başarılması değil mi? Ve en önemlisi de bu zor işleri başaracak, muvaffak ve muzaffer olacak adamlar değil mi? Tam zamanıdır bu zor işlerin altına girmenin, elini veya parmağının ucunu koymanın!.. Biraz cesaret!.. Cesaret olmadan zor işle olmadığına göre cesur adamlar olmadan da zor işler ortadan kaldırılamaz ve halledilemez.

Dünyanın olur da, yanlış anlaşılmasın ahiretin işlerinin mesafesi, nazı ve maskeleri olmaz!..

İhlâslı, asil, mert ve cesur insanlar; uhrevî işlere daima baş eğerek gönülden ve mütevazı bir şekilde sadıkâne, şevkle, ümitle, aşkla ve bitmeyecek bir azim ve gayretle sahip çıkan ve çıkacak olan insanlardır.

Muvahhid, mü’min ve ehl-i imân insanlardan beklenen sahip çıkma hareketi budur ve bu olmalıdır. İnsanlık için, mü’minler için, iman için asalette, vefa da sadâkat de tesannüd de, teslimiyet de budur.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de binlerce kişiden Filistin'e destek

    Piyasalar erken seçimle rahatlar

    Şampiyonlar Ligi kupası Chelsea'nin oldu

    İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesine destek verenlere saldırdı

    Üreten biziz, tüketen Cengiz!

    ABD'deki ölü sayısı 600 bine yaklaştı

    Türkiye'de 7 bin 656 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    TL nereye?

    “Filistinli çocuklar” manşeti rahatsız etti

    Maliyeti 7 Bakanlığın bütçesinden fazla

    Moraller yerinde

    Temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı

    “Daha neler olacak”a sansür

    ‘Aylık kiram 30 bin, destek 3 bin TL’

    Maskeler Ekim’de çıkabilir

    Çocukların yeri cezaevi olamaz

    Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

    Gençlere evlilik kredisi verilmeli

    Gazze saldırısını savunan Bennett yanlış fotoğrafı paylaştı

    Benim evim de bombalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taksim Camii
    Nurbanu Şen

    Şimdiki aklım olsaydı!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Abdülhamid’le geldiler, Kurtlar Vadisi’yle...
    Misbah ERATİLLA

    Z kuşağını anlamak
    Ahmet BATTAL

    Çoğulcu demokrasi ve siyaseten oybirliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Dış Güçler...
    Cevat ÇAKIR

    Denizli Hapishanesi (2)
    Hasan GÜNEŞ

    Filistin ve İslâm dünyası
    Abdil YILDIRIM

    İstinat noktamız iman-ı tahkikî olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.