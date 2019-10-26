"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Allah’ım bizi hislerimize esir ettirme

26 Ekim 2019, Cumartesi
Kudsi Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmeti kendi şartları içerisinde, Cenab-ı Hakk’ın takdiri, ihsanı, inayeti, tecelli ettikçe yaptırılması ve yapılması ancak nasip olan kişilerin omuzları üzerinde yapılabilir ve devam edebilir.

Hiç kimse kendini kandırmamalıdır. “Benim dahlim var, ben yaptım, ben olmasaydım olmazdı, bensiz bu işler yürümez, ben bu işleri hizmet olsun diye çevirdim, yaptım… vb.” Bütün bunlar birer mugalata ve işin özünde, aslında Kur’ân’ın ve şeriatın hüküm nazarında birer safsatadır.

Böyle bir safsataya Risale-i Nurlar’ı tanımış ve okuduğunu ve hakkaniyetini kabul ettiğini söyleyen adam veya adamlar nasıl düşer? Ya kendi nefsi, şeytanı ve dünyevî arzularına mağlûp olur, teslim olur, bu hallere girer veya birilerinin dâmına/tuzağına, oyununa, hususî plânlanmış, tertiplenmiş projelerin içine isteyerek veya istemeyerek girer, düşer, kapılır veya itilir bir şekilde bu hallere girer.

Her iki halin de müsbet veya menfi tavır ve tasvipleri Risale-i Nurlar’ı kendine, kendi nefsine, şahs-ı manevî çadırının içinde bulunmak amaç ve niyetiyle massederek, içerek, anlayarak ve ihlâsla, Allah’ın rızasını tahsil edebilmek amacıyla okumaktan, defaatle okumaktan geçer.

Tarafsızlığını kaybetmiş, taraf olmuş ve bitaraflı taraf olmakta olanlar için bu okuma formül ve şemaları, plân ve programları geçerli değildir. Geçerli olması da hiçbir zaman mümkün olmaz. Çünkü nefis ve şeytanın başyardımcıları inat ve gurur devreye girmiştir. Ben bildim, ben bilirimi; en iyi ben bilirim ve benden başkası bilmez ıstilâhları tamamlanmış ve devreye sokulmuştur.

Rahmetli Zübeyir Ağabeyin hizmet adına; “Kardeşim ben boş kaldığımda tuvaleti temizliyorum, hizmeti bu biliyorum…” cümlesini ballandıra ballandıra söyleyenlere bakıyorsun akıl almaz bir şekilde pasak ve kir içindeki dersanelerde, vurdum duymaz bir şekilde ahkâm kesmeye devam ediyorlar.

Filanı, falanı aldatmak için Risale-i Nurlar’ı ve Üstad’ı haşa basamak yapanların, yapmaya çalışanların hallerine bakıyorsunuz. Risale-i Nurlar’dan beylik birkaç konudan başka bir şey bilmiyorlar!.. Çünkü okumamışlar veya okuduğunu anlayamamış veya kendi nefsine değil başka nefislere okumuşlar. Otuz-kırk senedir Risale-i Nur derslerine okumadan; nefsini ve şeytanını susturmak için okumadan; kendi imanını kurtarmak ve takviye etmek için okumadan; başkalarının imanının kurtulması ve kuvvetlenmesi için okumadan devam edenler; en ufak bir dahili ihtilâf ve harici bir hücum karşısında bilmem kime taraftar olarak, bilmem hangi ağabey dediği kendisine göre biraz risale okumuş adamların peşlerine aklını iptal ederek, sadece ve sadece hisleriyle ve kendi tembellik ve gafletlerini örtmek, perdelemek gaye, niyet ve arzularıyla düşüveriyorlar, balıklama atlayıveriyorlar ve hem kendilerine hem de başkalarına ilân ve neşrediyorlar: Büyük ve önemli hizmetler yapıyoruz! Yarabbi aklımıza mukayyed ol.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var

    Gazze alarm veriyor!

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler

    Peskov: Rusya, TSK ve terör örgütü YPG'nin arasında durmayacak

    Irak yeniden karıştı: Ölü sayısı 24'e yükseldi

    Örnek istifa

    E-haciz vatandaşı fena vurdu

    AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

    Barış Pınarı Harekâtı her şeyi örtebiliyor mu?

    92 bin KHK’lı için karar verildi

    Türkiye ile ABD arasında yeni kriz: Terörist Mazlum Kobani

    İslâm medeniyeti ABD’de tanıtıldı

    Ülke çapına yayıldı: Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a yükseldi

    California'da yangın alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi!

    KDK'den sınav ücretlerine ilişkin açıklama

    Guterres'ten Keşmir çağrısı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Takviye birlikleri Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

    Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

    Harekât, Esad’a kazandırdı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Şehidiniz kalem kırdı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerindeki Kur’an yasağında yine aynı hikâye
    Genel

    Sevgi seferberliğine ihtiyaç var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler
    Risale-i Nur'dan

    Yahudi ve Hıristiyanlar ile dostluk
    Cenk ÇALIK

    Kedilerin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” diyor
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Kelimeleriniz’ hayat kalitenizden haber veriyor
    Osman KOYUNCU

    Sahabe mesleği ve tarikatlar
    Rifat OKYAY

    Allah’ım bizi hislerimize esir ettirme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.