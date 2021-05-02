Direksiyon ve irade başkalarında

Müsbet hallerin başlangıcı iyi şeyleri hayal etmek, iyi ve güzelleri yapmaya niyet etmek her halde şimdiki tabirle pozitif olabilmeye adım atmak oluyor.

Zaman plânlaması içerisinde pozitif düşüncenin ikinci adımı ise olumsuz düşünmemek ve her türlü eksiği, kusuru ve hatayı kendinden bilmekten geçebilir ve olabilir.

Devamlı olarak olmasa da her yeni davranış ve yapılacak iş öncesi bir eşik gibi düşünerek geçmişi sorgulamak ve buradan çıkaracağımız tecrübe değerlerini pozitif düşünce ve fiillerin baş tacı yapmak, yapılacak her fiilin üçüncü basamağını teşkil edebilir.

İyiyi, güzeli, mükemmeli ve müsbeti düşünen hata yapmama ve belirlenen hedeflere emin olarak gidebilmede pozitivist hareketlerin ve fikirlerin dördüncü adımı olabilir.

Bu konuda bir beşinci adım olarak en büyük mani ise olumsuz düşünce ve duygulara her yapılması lâzım gelen fiilden önce aklımıza niyet ve hayalimizde aşırı derecede yer vermektir. Eksiklik, noksanlık, hata yapabilirim, tecrübem yok, kim demiş ki? gibi olumsuz düşünceler hiçbir zaman pozitif hareket ve fiilinin başlangıcında yer almamalıdır veya yer verilmemelidir.

Zamanımızda bir pozitif düşünce düşmanı ve tuzağı ise sosyal medya denen, direksiyon ve idarenin başkalarının elinde olduğu, yerli yersiz kullanılan bir alternatif düşünce ve fikir kargaşası ve karmaşasıdır.

İnsan bu zamanda ancak kendini kontrol edecek, başkalarının hata ve sevaplarıyla tartıya girmeyecek ve gerçekten, samimî ve içten niyet ettiği, hayal ettiği emellerine, arzularına; ancak ve ancak kuvvetli bir imanın vereceği demir gibi irade ve idrakle karşı koyarak ve yerine getirerek muvaffak olabilir ve en az zayiatla hedeflerine ulaşabilir.

Tahkiki iman ve zamanda pozitif düşünce ve fiilin kaynağıdır. Bu kaynaktan içerek hayatlarına yön verenler yanılmazlar inşallah.

