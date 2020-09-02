“En”leri seçebilmek

İnsan ve bir bakıma insanlık önlerindeki iki dünyanın birincisine odaklanmış, ahiret dünyasını görmüyor, bilmiyor veya kasten kendisini aldatarak görmemezlikten, bilmemezlikten geliyor.

Halbuki yerden taş alarak kafamıza vurmaya gerek yok, dünyada yaşananlar ve dünyadaki her şey öbür dünyayı ahireti bize anlatıyor ve gösteriyor. Dünyaya dünya kadar, ebedî dünyaya da ebedî dünya kadar değer vermek, ehemmiyet vermek ve alâka göstermek lâzım değil mi?

Yaşanan dünyanın her bir lezzeti, zevk-i sefası hemen akabinde/sonrasında elemler, üzüntüler ve acıları veriyor. İkisine, iki hale de ben bu dünyada yaşıyorum, varım diyen herkes şahit.

Kendine bile inanmamış, inançsız, başıbozuklar dünya gerçeğinin ahiret gerçeğini ispat ve işaret ettiğini görünce, anlayınca, kanaat getirince dünyadaki tek sermayesi zannettiği kendisine emaneten takılmış olan akıl nimetini uyuşturuyor ve kendi kendini aldatarak yokmuş gibi inanmaya ve kendisiyle birlikte başkalarını da inandırmaya çalışıyor.

İnsan sadece akıldan ibaret değil ki; kalp, ruh, fikir, düşünce, sevinme, ağlama, gülme, lezzet alma, üzülme vb. gibi yüzlerce hasletle insan donandırılmış, kuşatılmış. Hey kendini akıllı zanneden akılsız kafa; körü körüne inkâr ve sarhoş olmadıktan sonra hangi birisini inkâr edeceksin!..

Yaratılmış mahlûkların seçilmişi ve özel yaratılmışı insanın önünde dünya hayatı ve ahiret hayatı gibi iki seçenek dururken; ahiret hayatında da iki seçenek karşısında duruyor ve bekliyor: Cennet ve Cehennem…

Dünyanın nimetlerinden faydalanırken ve Allah’ın emirlerini yerine getirirken faydalandığımız her türlü iyilik, güzellik, ferahlık, lezzet ve manevî rahatlıklardan bu dünyada dahi manevî bir Cennetin varlığını insanım diyen insanlar, ehl-i iman anlıyorlar ve böyle bir Cennet-âsa nimetleri ve güzellikleri veren Rablerine şükür ve hamd ediyorlar. İşte dünyada dahi Cennetin habercileri…

Ubudiyeti, Allah’a kulluğu, inanmayı ve ibadeti terk eden adamlar ise; bu dünyada neye ellerine atsalar şikâyet ediyorlar… Aldıkları sur’î/geçici lezzet ve zevklerden sonra bile acı içerisinde feveran edip bağırıyorlar, elem, üzüntü içerisinde kıvranıyorlar. Korku ve endişe içerisinde kendilerini sarhoşluğa atıyorlar. Ve böyle ikaz ve ihtar edilen Cehennemî haletlere rağmen, dalâletlerine, sefahatlerine ve küfürlerine devam ediyorlar. İşte dünyada dahi Cehennemin habercileri.

En doğruyu, en iyiyi, en güzeli, en devamlı olanı, en lezzetli ve zevkliyi seçenlere âkîl insan diyorlar. Cenab-ı Hakk’ın insanın önüne koyduğu Cennet ve Cehennemin bu dünyadaki numuneleriyle bu “en”leri yine seçmek zor olmasa gerek!.. Allah (cc) bu dünya imtihanında herkese kolaylıklar ve sabır versin inşallah.