Gayret işgüzarlağa dönmemelidir

Risale-i Nurlar’ın karşılıklı olarak okunması, müzakere yapılması, fikir alış verişinde bulunulması, Risale-i Nur okuma ve anlaşılmasında mühim bir yer tutmaktadır.

Genellikle çoğu mahaller bu tarz Risale-i Nur okumalarını Pazar günleri yapmaya çalışıyorlar. Bazı mahaller ise “Risale-i Nur Okuma ve Anlama” programlarını vesile yaparak bunu yapmaya çalışıyorlar.

Kısaca okuma programları belli bir plân ve hedef dahilinde yapılıyor. Böyle yapılmasında da kısa süreli okuma programları açısından büyük fayda vardır. Çünkü zaman en küçük aralıklarına kadar değerlendirilmeye çalışılıyor.

Bu tarz okuma programlarında Risale-i Nur Külliyatı’ndan bir eser takip edilmeye çalışıyor. Son zamanlarda yerinde bir seçim ve alternatif olarak konu başlıklarıyla okuma programları düzenleniyor. (Tevhid, vahdaniyet, adalet, haşir, nübüvvet ve içtimaî lâhika mektupları gibi)

Hangi tarz ve şekilde okuma programı yapılacaksa yapılsın; konu itibariyle her zaman imanî ve içtimaî konular ayrılmaz bir ikili ve bütün olarak ele alınmasında ve okunmasında büyük fayda vardır.

Bizlerin tek başımıza okuyup da anlayamadığımız veya eksik anladığımız konular bu tarz okuma programlarında müzakerelerle teati edildiğinden fevkalâde güzel neticeler ve faydalar elde edilmektedir. Farklı okumanın ve farklı anlamanın bizlere; Risale-i Nurları okumada ve anlamada çok farklı kazanımlar getireceğine inanalım ve bu yolu denemeyi gerçekleştirelim.

Yolda yüremenin bile adabı, şekli şemali olduğuna göre, bizler de Risale-i Nur okumalarında kendimize ve birlikte okuyacağımız arkadaşlarımıza bir yol haritası izlememiz şarttır.

Bir şey kendiliğinden ehemmiyetli olmaz!.. Eğer bizler ehemmiyet verir, önemser ve bu Risale-i Nur okuma ve anlamalarında bir gayret ve çalışma içerisinde olursak, okumayı ve anlamayı gerçekten hedeflemiş ve gerçekleştirmiş oluruz.

Okuma programlarında dikkat edilmesi lâzım gelen küçük bir hususu hatırlatmak isterim; okunan metnin içerisinde bir cümleyi, bir paragrafı veya bir kelimeyi biraz da hodgamlık ve hodendişlikten dolayı nazara vermek ve ele almak ve bunu anlayıp anlatacağız derdi ve hedefiyle zihinleri meşgul etmek ve süresi belli okuma programı zamanını da zayi etmek; okuyuculara pek fazla bir şey kazandırmaz. Lüzumsuz işgüzârlıklara girmemek lâzım. Çünki Risale-i Nurlar dikkatli ve devamlı bir şekilde okunursa görülecektir ki; Risale-i Nurlar’ın anlatımında halledilmeyen, anlaşılmayan hiçbir mesele olmadığı anlaşılacaktır.