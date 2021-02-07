"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Hakikî adâlet

07 Şubat 2021, Pazar
Her zaman geçerli akçesi olan, her makul ve müsbet her şeyin toplum içinde ve insanlık adına bir vazgeçilmezi vardır: Adalet… Adalet insanların keşfettiği veya tecrübelerini üst üste, alta alta getirerek elde ettiği bir kavram değildir.

Her şeyin her şeyini bilerek ve bildirerek, tanıttıran ve hayatiyetlerini devam ettiren Cenab-ı Hâkk’ın bir lütfu, keremi ve ihsanıdır, adalet.

İnsanoğlu adaleti, Allah’ın peygamberlere İlâhî hitap ve emirlerinden öğrendiği gibi, dünya ve kâinat yüzünde tecelli eden, tatbik edilen ve gösterilen İlâhî adaletten de öğrenmiştir.

Elbette ki öğrenmek, bilmek, mahiyetini bilmekle adalet, adalet olmaz. Adalet ancak adaletli bir şekilde uygulanırsa adalet olur. Herkese göre, her adama göre adalet olmaz. Adaletin her konuda tatbik edilmiş, yaşanmış fikirlerden, düşüncelerden, akıllardan ve iradelerden öğrenilmesi mümkün iken; adaletsizlikten adaletin öğrenilmesi mümkün değildir.

Konunun başında da belirttiğimiz gibi, her yaşayanın, hayatım var diyen yaratılmışın hayat gibi muhtaç olduğu tek şey de adalettir. Adaletin kıymeti, adaletsizliği yaparak sefil bir duruma düşmeden anlaşılmalıdır. Adaletin ben böyle yaptım, sen böyle yaparsını da olmaz. Adaletin bir parçası olan kanunu ve kanun kuvvetinin marifetini adaletin yerine koymamak ve tatbikine çalışmamak lâzımdır. Adalet parçalarla, kendi cüzleriyle değil bir bütün olarak, bütün tanım ve hükümleriyle bir bütün olarak ancak adalet olabilir.

Adalete en çok devletler, milletler, topluluklar değil fertler, şahıslar, bireyler muhtaçtır. Adaletle tanışan ve âdil olabilen her bir fert, birey kendisi gibileri bir araya kolayca getirebildiği gibi âdil bir devleti de, milleti de topluluğu da çok kolay teşkil eder ve hükümferma ederek hayata geçirebilir.

İsimle, resimle, tarihle, hikâyeyle, ben böyle anlıyorumla adalet hiç olmamıştır ve olması da mümkün değildir.

Allah’ın adaletinden, yarattıklarının adaletine sığınmak demek adaleti reddetmek demektir. İlâhî adalet, şahsî adalet, adalet bilgileriyle donanımlı devlet ve millet adaleti eşittir: Hakikî adalet olacaktır.    

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

    'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

    'Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor'

    Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    ‘Doğru düzgün bir destek paketi hazırlanmalı’

    Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

    Türkiye'de 7 bin 897 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Mutasyonun yoğun olduğu illerde kısıtlamalar yapılabilir

    Uygurların hak nöbeti sürüyor

    Başörtüsü yasağına bir red daha

    Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi

    Aşılamada 2. doz başlıyor

    Koronavirüse yakalananların sayısı 106 milyonu aştı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

    ABD, Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

    Filistin Başbakanı: UCM'nin kararı insanlık için bir zafer

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın mücadelesi hukuk ve demokrasinin önünü açıyor
    Mehmet KARA

    Virüsün bulaşmadığı tek yer!
    Ahmet BATTAL

    Boğaza ne lâzım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Devletin gücünü sınamak
    Misbah ERATİLLA

    Arayış
    Faruk ÇAKIR

    Kötü emsal mi oldu?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yazdıklarım müşahedatımın kırk binde biridir...
    Rifat OKYAY

    Hakikî adâlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.