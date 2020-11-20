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20 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

İlim ve sahiplenmek

20 Kasım 2020, Cuma 00:03
Eğer bizler ilim nedir diyerek, ilim öğrenmeye çalışıyorsak muhakkak ilmin kuvvetine, ilmin yapabileceği her şeye de inanmamız lâzım.

İlmin kuvvetine inanalım, ama tek taraflı, tek yönlü olmasın… Ve ağırlıklı olarak da maneviyat ağırlıklı olsun.

İlmi yalnız aklın eline bırakırsak ve maddî bir vücud giydirmeye çalışırsak, insanlık olarak zarar gelebilecek hiçbir şeyi engelleme şansımız olmayacaktır. İlla ki İslâmiyetin, insaniyetin ve imanın menbağı, kaynağı ve esasının çıktığı yer olan kalp de devrede olmalı; işin maneviyatını, manevî emir ve yasaklarıyla isteklerini insanın zihnine yükleyebilmelidir.

Bediüzzaman’a bu konuda kulak verelim: “İlim odur ki, kalbde yerleşsin. Yalnız akılda olsa insana mal olmuyor…”

Güya ilim adına, fakat tamamen akıl adına dünya menfaatleri için yapılan ve patlatılan atom bombasının Hiroşima’daki tahribatını gördük… Eğer ilim adına olsaydı, ilim adamı diyemeyeceğimiz kalpsiz canavarlar, günümüze kadar daha kuvvetli ve çeşitli nükleer bombaları yaparak insanlığı vicdansızlıklarına kurban etmek için hazırlık yapmazlardı.

Demek ki asıl ilim Allah korkusunun hâkim olabileceği şekilde kalbde yerleşmeli ve vücudu varlığımıza, manevî varlığımızı hâkim ve amir kılabilmelidir. Böyle bir ilim gerçek bir ilim oluyor. Kalbin kontrolü altındaki bir ilim de sevgiyi, muhabbeti ve insaniyeti netice verir inşallah.

Önemli olan da zaten insanlığın ya da fert fert, insanların başarılarının olması ve kendilerini insanlığa mal etmeye çalışmaları değil, (zaten öyle bir düşünceleri de temelden yoksundur) insana ve insanlığa kalbin manevî rehberliği altında; ilmin faydalı, menfaatli, şefkatli, merhametli, insanların tealisi/yükselmesi ve birbirine kaynaşmasını netice verecek bir şekilde insana ve insanlığa mal edilmesidir.

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