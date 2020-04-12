"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İşte hepsi bu kadar!...

12 Nisan 2020, Pazar
Bakın semaya, gökyüzüne yıldızlarla “LAİLAHEİLLALLAH!..” yazıldı!.. İnanan inanmayan herkes gördü. ALLAH demeyen kalmadı.

Bir anda dünyanın bütün lezzetleri acılaştı. Kimse ne istiyor ne soruyor. İmtihan! İmtihan kaybedildi mi? Onu Allah biliyor... Ama herkes Allah diyor!.. Aşikâr olan, çok net olarak görünen ise hayat Allah Allah diyerek daha bir dinî hava içerisinde devam ediyor. 

Dünya bütün Müslümanlara ve insanlığa sefahatlarıyla ve sefalarıyla çok çok ağır geldi. Anlaşılıyor ki çok önemli olan vazifelerini unutarak kendini dünyaya satanlara, verenlere dünya çok ağır geldi. Dünyayı bu manasıyla anlayan hiçbir kimse artık dünyayı istemiyor. Çünkü Allah Allah diyor. 

Yok mudur kalbi fasit, aklı uyuşmuş ne yapsan, ne göstersen ve görse Allah’ı göremeyenler, O’nu hissetmeyenler ve duyamayanlar... Var var var... Bunlar bizim bahsimiz, konumuz dışında kalıyorlar zaten. Maalesef!... Evet, bütün kâinat her zaman ve her halde, her işinde ALLAH ALLAH diyordu. İnsanlık seyrediyor ve göremiyordu!.. Artık bütün insanlık ALLAH ALLAH diyor ve kâinat seyrediyor. Onlar da hep birlikte ALLAH ALLAH diyorlar. 

Her şeyin minnetine girenler... Her türlü menfaati dünyanın metaında görüp de zilletle dünyaya ve dünyalılara baş eğip kapısında bekleyenler ve kul olanlar... Şimdi ALLAH ALLAH diyorlar. Desinler.. Zararın neresinden dönülürse kârdır... Minnette, teşekkürler de yalnız ve yalnız ALLAH’adır... 

Bütün güvenilen sebepler, vasıtalar ortada yok!.. Sükût etti... Onlara el açıp yalvaranlar, dilencilik yapıp insanlığa caka satanlar yok!.. Onlar ve herkes ALLAH ALLAH diyorlar... O’na el açıp, O’ndan bilip, yine O’na yalvarıp istiyorlar... Madem ALLAH var her şey var, her şey ve her iş yalnız ve yalnız ALLAH’A dır... Ancak ALLAH ile olur. 

Şimdi herkes anladı ve biliyor ki; duyan, gören, bilen ve yapan bir ALLAH var... O’nun kuvvet ve kudreti herşeyi kuşatmış ve herşeye bakar... O’nun azameti kuvveti karşısında; zerreler, atomlar, kürreler ve kâinat birdir, müsavidir, birbirine ALLAH’ın emir ve iradesine karşı üstünlükleri yoktur. En küçük en büyük gibi önemlidir ve hareket edebilir. O bazen büyükleri bazen de küçücükleri terbiye ve ikaz noktasından nazara verir. Gözler önüne seriverir. 

Eee insanlığın derdi ne? O’nu tanımak, O’nu bilmek, O’nun emir ve iradesine boyun eğip kabul etmek ve O’na iltica ederek varlığını kabul etmek; daha kârlı, daha kolay, daha rahat değil mi? Herşey ortada... Kabul et, iltica et, teslim ol rahat et... Ehh bundan gayrısını siz bilirsiniz artık... Görünen köy kılavuz istemez derler. 

Kendi şuurumuz taalluk etmeden yapılan bütün bu işler bize ALLAH’ı gösteriyor ve bizi O’na çağırıyor. Bizler ne failiz ne de sebepleriz. Nefsin, enaniyetin gururunu ve inadını kırıp malikiyet dâvâsından vazgeçeceğiz. Bilen de O... Yapan da O deyip yine teslim ve râm olacağız!.. Başka yol ve çare yok... Var diyen söylesin yoksa; sekiz bin sekiz yüz defa büyütüldükden sonra ancak görülebilen ALLAH’ın  bir mahlûkunun ikaz ve ihtarına kulak verelim, ders ve ibret alalım...

ALLAH ‘IN RAHMETİNE, KUVVET VE KUDRETİNE TESLİM OLALIM VESSELÂM!..

Evet, arzımıza, dünyamıza, bütün insanlığa virüslerle LAİLAHEİLLALLAH yazılmış lütfen okuyalım. 

İşte hepsi bu kadar!...

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz yönetimi böyle mi olur?

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

    BM özel temsilcileri küresel ateşkes çağrısına destek verdi

    BM'den dini liderlere çağrı: Salgınla mücadeleye katılın

    Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

    Macron: Avrupa sınırları eylüle kadar kapalı kalabilir

    Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi

    İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

    New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

    Koronaya rağmen işgale devam

    Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

    ABD koronavirüs salgınında 'dünyada en fazla kişinin öldüğü' ülke oldu

    İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

    'Bu salgın insanlığımızın sınavıdır'

    Sarıyer’de cami hayır için açıldı

    Dört aylık bebek taburcu edildi

    Batman'da 50 kişi koronavirüse yakalandı

    Yemen'de gerilim devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal ve siyasal muhalefet farkı
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.