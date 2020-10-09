Ne esas olmalıdır?

Zındıka komitesinin en maharetli işi; her yapılan işleri kendince normal gösterip, süt liman havası verdirmektir.

İşte bu hava aynen kurdun sevdiği sisli havadır. Neticesi; kaç tane olursa olsun masum koyun ve kuzuların boyunlarına dişlerini geçirip boğmak, hunharca öldürmektir. Çünkü bu doymak bilmeyen kurtların mideleri iki avuç dolusu et ile dolar da taşar bile!..

Demek ki mesele koyun kuzu eti yemek değil!.. İşte bilmem ne kadar sayıdaki koyun ve kuzuyu telef ederek… Ben buyum, ben böyle yaparım… Benim adım kurt denen canavardır, dâvâsıdır.

İnsanlar kendi nefislerinden de pay çıkarabilir ve bu doymak bilmeyen hırslara nelerin âlet edilebileceğini görebilir ve hatırlayabilirler. Ve bu kanaatsizliğin, hırsın ve sonu olmayan ihtirasların zındıkanın bir numaralı tercih sebebi olduğunu görebilirler. Görmek istemeseler de onlara bir zaman gösterileceğini bilmelidirler.

Önemli olan insanın, mü’minin, nuranî hizmetler ehlinin manen, imanî ve İslâmî noktalarda kuvvetli, sarsılmaz bir donanıma sahip olabilmeleridir.

Öyle bir iman ise ancak; tahkikî iman ve mertebelerini elde etmekle olabilir. Bu imanın tezahür ve tecellilerinin hayatta yaşanarak gösterilmesiyle elde edilebilir.

Unutmamak ve hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor ki; zındıka en küçük bir delikten girer ve en ufak bir aralıktan içeri dalar. Ve belki de zayıf iman halkalarına kendisini sevdirerek ve kendisini müdafaa ettirerek kapıları açtırarak girer. Hem de bazen başköşelere oturtturur.

Bu zamanda en büyük üstad ve ağabey; Risale-i Nurlar kat’î bir şekilde anlayarak ve sık sık müzakere edilerek okunmalıdır.

Şahs-ı manevinin tecelli edeceği veya şahs-ı manevî çadırının altına girebilecek okuma ve anlamalar esas olmalıdır.