"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Ne esas olmalıdır?

09 Ekim 2020, Cuma
Zındıka komitesinin en maharetli işi; her yapılan işleri kendince normal gösterip, süt liman havası verdirmektir.

İşte bu hava aynen kurdun sevdiği sisli havadır. Neticesi; kaç tane olursa olsun masum koyun ve kuzuların boyunlarına dişlerini geçirip boğmak, hunharca öldürmektir. Çünkü bu doymak bilmeyen kurtların mideleri iki avuç dolusu et ile dolar da taşar bile!..

Demek ki mesele koyun kuzu eti yemek değil!.. İşte bilmem ne kadar sayıdaki koyun ve kuzuyu telef ederek… Ben buyum, ben böyle yaparım… Benim adım kurt denen canavardır, dâvâsıdır.

İnsanlar kendi nefislerinden de pay çıkarabilir ve bu doymak bilmeyen hırslara nelerin âlet edilebileceğini görebilir ve hatırlayabilirler. Ve bu kanaatsizliğin, hırsın ve sonu olmayan ihtirasların zındıkanın bir numaralı tercih sebebi olduğunu görebilirler. Görmek istemeseler de onlara bir zaman gösterileceğini bilmelidirler. 

Önemli olan insanın, mü’minin, nuranî hizmetler ehlinin manen, imanî ve İslâmî noktalarda kuvvetli, sarsılmaz bir donanıma sahip olabilmeleridir.

Öyle bir iman ise ancak; tahkikî iman ve mertebelerini elde etmekle olabilir. Bu imanın tezahür ve tecellilerinin hayatta yaşanarak gösterilmesiyle elde edilebilir.

Unutmamak ve hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor ki; zındıka en küçük bir delikten girer ve en ufak bir aralıktan içeri dalar. Ve belki de zayıf iman halkalarına kendisini sevdirerek ve kendisini müdafaa ettirerek kapıları açtırarak girer. Hem de bazen başköşelere oturtturur.

Bu zamanda en büyük üstad ve ağabey; Risale-i Nurlar kat’î bir şekilde anlayarak ve sık sık müzakere edilerek okunmalıdır.

Şahs-ı manevinin tecelli edeceği veya şahs-ı manevî çadırının altına girebilecek okuma ve anlamalar esas olmalıdır.

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sayıştay: TÜİK’in hesapları hatalı

    Maraş 46 yıldır kapalıydı

    KKTC’de seçim var

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'

    KOVİD-19 aşısının denemeleri başladı

    'Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar'

    En zenginler koronada da kazandı

    'Ermenistan, BM kararını uygulasın'

    Ermenistan Gence’yi yine vurdu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 58 vefat daha

    NATO: Afganistan'dan ABD ile birlikte çıkacağız

    İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısında rekor

    Tahran'da hastanelerde yer kalmadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 980 ölüm daha

    Trump: Beni Çin hasta etti

    Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Trump'tan 'Sanal bir tartışmaya katılmam' çıkışı

    Milli Eğitim Bakanı velilere tedbir çağrısı yaptı

    Erdoğan: Kovid-19 salgını son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30’lara dönüşle gelen çöküş
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın adı: Covid-19
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bunu kim savunabilir?
    Ahmet BATTAL

    İnsanî finans için vicdanî statü
    Cevher İLHAN

    Ekonomi de “pik yapıyor!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur hizmetinde müsbet yarış
    Genel

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur yüzer dillerle konuşuyor
    Genel

    50 km yayladan Risale-i Nur dersine geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.