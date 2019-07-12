"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Okuyabilsin, yapabilsin, yazabilsin

12 Temmuz 2019, Cuma 00:32
Eğer imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetlere önem veriyor, gerçekten kıymetli ve vazgeçilmez hizmetler olarak kabul ediyorsak; bu imanî hizmetlerin ertelemesi olmaz.

İmanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetler sadece ahiretimizi kazanmamıza vesile ve mamur olmasına sebep olarak görülmemelidir. Çünkü gerçek manada ihlâsla, samimî olarak bu hizmetlere sahip çıkanların dünyaları da huzur ve selâmetle mamur olur. Zararsız, kazasız, belâsız müsbet bir hayatın bu dünyada yaşanmasına vesiledir.

İnsan ne zaman ve hangi şartlar da nasıl öleceğini bilemediği için; imanî, Kur’ânî hizmetlerde hiçbir şey yapmamak, nötr kalmak, ötelemek, ertelemek, gaflet ve tembellik döşeğine kendimizi atmak düşünülemez. Mü’min, muvahhid, Müslüman bir adamın imanî, tahkikî imanı böyle bir eylemsizliğe müsaade etmez ve etmemelidir de!..

İnsan başarıyı, muvaffakiyeti hedeflemelidir. Eğer ben başarısız olurum düşünce ve fikirlerinin atmosferine kendini bırakırsa; yerinde saymakla kalmaz, devamlı geri giderek hem kendi zarar eder, hem de yapmayı düşündüğü, içinde bulunduğu hizmetlere zarar verir.

İnsanın imanî, Kur’ânî, İslâmî her konuda haklı olması diye bir hakkı yoktur. Mü’min başarıyı hedefler ancak onun başarısız olabilme hakkı da vardır. Bu noksanlık değil. Eğer ders alınarak, düzeltilerek, hayata geçirilerek, tamir edilerek tatbik edilebilirse bir mükemmellik ve kemalattır. İsteyerek kimse hata yapmak kaidesinin samimî olarak uygulanması mülâyemetle yapılmış olur.

Bir bakıma sürekli haklı olmak istek, fikir ve arzusundan vazgeçmekle; yeni şeyler öğrenmek ve daha mükemmel bir hizmet yapabilme hayatını devam ettirebilme kabiliyetlerini kazanmış olurlar: Mü’min ve muvahhid Müslümanlar…

İnsan imanın hazları, zevkleri ve lezzetlerine ancak tahkiki imanı kazanarak ve hayatında bunun icaplarını yaşayarak kavuşabilir… Ve bu mertebeleri, ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin dairelerinden geçerek mü’min için marifetullah, muhabbetullah ve huzuru daimî bulabilir ve onu yaşayabilir. Yeter ki imanî bir arzun, cehd ve dikkatle iman-ı tahkikiyi ve marifetullahın azim dairelerini, mertebelerini kazandıracak imanî, Kur’ânî ve İslâmî eserler olan Nur Risalelerini okuyabilsin… Bunların tefekkürvarî  tatbik ve uygulamalarını hem insanın simasında, hem dünyanın, nebatat-hayvanat ve turabi simasında hem de bütün kâinatın simasında dikkatle, edeble ve anlayarak huşu içerisinde okuyabilsin, yapabilsin, yazabilsin...            

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    Kalp krizi geliyorum diyor

    Saray KHK’larını Meclis incelesin

    Şırnak'ta terör saldırısı

    Suriye'de rejimden hava saldırısı: 4 çocuk öldü

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklandı

    Hamas İsrail'i uyardı: Çatışmasızlık sona erebilir

    Srebrenitsa'da acılar tazelendi

    Şehit Savcı Kiraz'ın davasında karar açıklanacak

    Münih'te 3 camiye bomba ihbarı

    'Myanmar, Müslümanlar için güvenli değil'

    Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş

    AB Türkiye'ye yapılan maddi desteği 2020'de donduracak

    Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

    İBB Meclisi otogardaki otoparkları İSPARK'a devretti

    İşte İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler

    22 ülkeden Uygur mektubu

    520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Saray KHK’larını Meclis incelesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ümmet partiye sığar mı?
    Genel

    Hukuksuzluktan öte kanunsuzluk hâkim
    Genel

    Kalp krizi geliyorum diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı Reformu’nu Çakıcı’nın durumu mu erteletti?
    Süleyman KÖSMENE

    Savad-ı Azamın sınırı ve ölçüsü yok mudur?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomasideki zaafiyet, dış gaileyi büyütür
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Berline’ uğradı mı? (3)
    Genel

    Kayıtlı işsizler 5’e katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.