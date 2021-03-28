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28 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Paylaşım yapabilmek

28 Mart 2021, Pazar
Taksim etmek, bölüşmek, paylaşmak…

İslâmâ emirlerin tâ orta yerinde yerini almış bir kavramdır. Maddî kazançlarını paylaşabilen iman sahiplerinin, manevî kazançlarını da rahatlıkla paylaştıklarını gösterir. Esasında Hakka Sûresi’nin 34-35. âyetlerindeki emire uyabilen, ittiba eden ve fiiliyata geçebilen mü’minlerin halleridir paylaşmak.

Risale-i Nurlar’da maddî paylaşımlar sadece verilen misallerde yer alırkan, manevî paylaşımlar şahs-ı manevî adı altında altın gibi manalarda, elmas gibi bir cevher olarak ehemmiyetine binaen anlatılmıştır.

Şahs-ı manevî kavramını, ifade ettiği fayda ve güzellikleri, ehemmiyetine/önemine İslâmî literatürde en iyi anlatan ve tatbik edilmesi örneğini veren ve yerine getirilmesi sürecini yine en iyi takip eden Risale-i Nurlar ve Risale-i Nur okuyucularıdır.

Şahs-ı manevî paylaşımları ise sadece dünyevî ve dünyada değil, uhrevî ve ahirette faydalar veriyor. Bu özelliğinden dolayı hem dünyada, hem de ahirette sığınılacak, içine girilecek ve muhafaza olunacak bir çadırdır şahs-ı manevî.

İşte paylaşımların, bölüşümlerin ve taksimatın en kıymetlisinin yapıldığı ortam şahs-ı manevî çadırı paylaşımlarıdır.

Demek ki her bir ehl-i iman, imanın nuruna dair, hizmet-i Kur’âniye ve imaniye adına yapabildiği, ihlâsla muvaffak olabileceği her amelini yine kendisi gibi ihlâslı kardeşleri arasında ancak şahs-ı manevî çadırında paylaşabilir, sahip çıkabilir, övünebilir ve birini binler, milyonlar, sonsuz sayılar adedince faydalı ve menfaattar edebilir.

Öyleyse paylaşımlar Kur’ân’ın emirleri dairesinde, verilen ehemmiyete binaen illâ ki yapabilmelidir.

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