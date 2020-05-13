Susmak, onaylamak mı?

Zamanı zaman içerisinde kovalamak mümkün değil.

Ancak başkalarının değil de şahısların kendi hallerini değerlendirme noktalarından vakitleri olabilir. Bu zamanlama ise doğru zaman da, tam ve doğru yapılmalıdır. Bunun ihtimali ve varsayımları olamaz. Hem insanın kendisine hem de başkalarına göre hak haktır. Gerçek ve hakikî değerlendirme hakkıyla; hakkı ortaya koyabilmek için yapılabilmelidir. Hakkın en büyük güvencesi, emniyet sibobu inanç, itikat ve iman manzumesidir. Evvelâ Hakk’ı aldatan, kendisini ve başkalarını işin başından aldatmış demektir. Yahut kendisini aldatan Hakk’ı zaten aldatmıştır.

Elif gibi doğru olmanın kime zararı olabilir ki... “y” gibi eğri olanlardan başka!..

Kendi başını dosdoğru dik tutanların...Hak’kın huzurunda dosdoğrulukla hiçbir sıkıntıları olmaz ve olamaz. Kendisini ve başkalarını aldatanların mesleği hiledir. Hakkın, hukukun, adaletin yerlerde süründüğü zamanlar zahiren hilenin, aldatmanın ve göz boyamanın hüküm sürdüğü zamanlardır. Halbuki Hakk’ın tecelli ettiği zamanlar hakkın hukukun zayi edilmediği ve daima Hakk’ın emirlerinin yüksek tutulduğu ve uygulandığı zamanlardır. Esasında Allah’a inanan ve hakkıyla Allah’ın emirlerine tabi olup, ittiba edenler; hem kendilerine karşı, hem de başkalarına göre hak haktır derler ve hileye, aldatmaya tenezzül etmezler. Böyle hakikatbin kimselerin hayallerine bile aldatmak ve hile, yalan/kizb giremez.

İşi, meselenin temel noktalarının başında yalan söylememek, yalan konuşmamak geliyor.

Toplumun en tehlikeli adamları; insanların yüzüne baka baka rahat bir şekilde yalan konuşan ve yalan söyleyendir. İşin en korkunç ve tehlikeli tarafının ise; isteyerek ve bilerek yalanı irtikap eden söyleyenlerin; maalesef inananların, Müslümanların arasında da olmasıdır. Yalanı Allah yasaklamıştır. Allah için ve Allah yolunda hizmet saikasıyla yalan söylemek, yalan konuşmak ise asla ve kat’a, hiçbir zaman, hiçbir yerde ve halükârda olamaz.

İman Kur’ân ve İslâmiyet hizmetinde bulunuyorum iddiasında olanların en çok dikkat edecekleri birinci husus: Yalan konuşmak yok!.. Hileye, aldatmaya tenezzül etmek yok!..

Bu konuda eğer niyette gerçekten hizmet varsa; Bediüzzaman’a kulak vermek, onu dinlemek var: “Evet, hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnidir. Hakikatbinin gözüne hayalin ne haddi var ki, hakikat görünsün aldatsın?”

“Y” gibi yalancılara ve hilekârlara tövbe ve istiğfar yolu açıktır...

Zannedilmesin ki, susunca... insanlar karşılarındakileri onaylamış oluyorlar!..