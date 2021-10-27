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27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Taviz vermemeye bak

27 Ekim 2021, Çarşamba
Mütevazı olmak insana neler kazandırır. Bunu ancak mütevazı olan ve hayatında uygulayabilenler anlar, ama yine de mütevazılıktan bahsetmek gerekiyor.

Öz olarak kendini alçakgönüllükle herkesin bilmesini sağla... Başkalarını da her daim üstün görmeyi gerçekleştirmeye bak... Ve mütevazıyâne bir şekilde hayatında ikisini mezc ederek yaşamaya bak...

*

Âdil olmak diye bir terim var, bu günlerde çok zikrediliyor... Evvela Allah’ın sana, senin için gösterdiği ve de vaad ettiği adaleti iyi bil, tanı ve öğren... İkinci olarak kendin adaletli olmak için insanî adaleti öğren, yaşa ve yaşatmaya bak... Ahiri kelâm, sonra başkaların adaletiyle veya adaletsizliğiyle uğraşmaya bak.

*

Kendinden emin misin? Durmadan başkalarının emin olması veya emanete hıyanetlerinden dem vuruyorsun... Bu dünyanın en güzel mertebelerinden, sıfatlarından birincisi ALLAH’ın emin olduğu bir kul olmaktır... Kulların; emanetteki gösterdiğin emin hallerini beğenileri ise aliyülâladır/en yüksek bir insanî haldir... Öyle ise hem Hakk’ın hem de halkın alkışladığı bir kul olmaya bak...

*

Yaratılmış her heşeyin kendine göre bir davası vardır... Bazısı varlık âleminde olsa yetiyor... Bazısı bir ân-ı seyyâle/göz açıp kapayıncaya kadarlık zaman ŞAHİD-İ EZELİ’nin nazarında olsa yetiyor. Ey ebede namzed ve ebed için yaratılmış insan; dünyadaki fani, geçici ihsan ve ikrâmlarla başını döndürmeden; Rabbimizin huzurunda O’na layık olmaya bak.

*

İnsan bu, birşeylere taviz verir, vermez... Unutmamalıdır ki, başına ebedi bir âlemde, ebedi bir hayat için açılmış bir dava var. İşte bu davayı kazanmak noktasından Rabbine iltica ve inkiyad noktalarından hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ahiret inancından taviz vermemeye bak.

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