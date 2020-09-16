"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Aile hayatının saadeti, İslâmın esaslarında

Risale-i Nur'dan
16 Eylül 2020, Çarşamba 00:04

İKİNCİ NÜKTE

Bu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde, bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahas- sungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâm’a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, bîçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki ko- mitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâm’a bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevî evlâtlarıma kat’iyen beyan ediyorum ki: 

Kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya’da o bîçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz.

Risale-i Nur’un bir parçasında denilmiş ki: 

Aklı başında olan bir adam, refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fânî ve zâhirî hüsn-ü cemaline bina etmez. Belki kadınların hüsn-ü cemalinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli; tâ ki o bîçare ihtiyarladıkça, kocasının muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor. Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakatten sonra ebedî bir müfarakata maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.

Hem Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiş ki: 

Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur.

Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır.

Bedbahttır o adam ki, sefahete girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder.

Bedbahttır o kadın ki, zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder.

Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani, medeniyet fanteziyelerine birbirini teşvik eder.

İşte Risale-i Nur’un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki: 

Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i Şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle o- labilir.

Lem’alar, s. 322

LÛ­GAT­ÇE:

çare-i yegâne: Tek çare.

fıtrat: Yaratılış.

hayat-ı ebediye: Sonsuz hayat.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat.

hemşire: Kız kardeş.

hevesât: Hevesler, arzular.

hüsn-ü cemâl: Yüz güzelliği, fizikî güzellik.

hüsn-ü sîret: İç güzellik, ahlâk güzelliği.

mufarakat: Ayrılma, ayrılık.

muvakkat: Geçici, vakitli, sınırlı.

nisâ: Kadın, hanım.

refika-i hayat: Hayat arkadaşı, eş.

refika: Eş, arkadaş, yardımcı.

saadet-i dünyeviye: Dünya mutluluğu.

saadet-i uhreviye: Ahiret mutluluğu.

sefahet: Gayr-i meşrû zevk ve eğlenceler.

şekvâ: Şikâyet.

tahassungâh: Sığınak, kale, korunulacak yer.

Okunma Sayısı: 29
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada salgın penceresinden 24 saat

    ABD'de son 24 saatte 586 ölüm ve 39 bin yeni vaka!

    Şehit Kızılay personeli Kıdıman dualarla uğurlandı

    Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Karantinada olması gerekiyordu...

    Kademeli mesai planını cuma günü paylaşacağız

    Dünya genelinde 7 milyon aktif vaka bulunuyor

    Türkiye ile Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki toplantısı başladı

    91 firmaya ait 113 ürün ifşa edildi: En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde!

    Konut satış istatistikleri açıklandı: En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

    Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

    İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?

    ÖSYM'den ortaöğretim KPSS duyurusu

    "Kovid-19 son salgın olmayacak"

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    Kur’an yakmak barbarlıktır

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar

    Okullardaki tek tehlike korona değil

    '19 yaşında ama akciğerleri 60 yaşındaki bir insanın akciğerleri gibi'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İyi yönetiyoruz” denilen salgında gidişat nereye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ben imam-hatip okulumu istiyorum!
    Ahmet BATTAL

    AYM’den özgürlük, İçişlerinden güvenlik
    Orhan GÜLER

    Siyasî mevzularda kalem oynatmak ne kadar zor?
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur kampanyası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Abdullah bin Ubey bin Selül - 2
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hayat okulunda kesintisiz eğitim!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.