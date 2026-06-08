"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Allah kimseyi şaşırtmasın; şaşırtırsa süründürmesin...

Risale-i Nur'dan
08 Haziran 2026, Pazartesi
(Dünden devam)

BEŞİNCİ HATVESİ:

Der: “İrade-i Hilâfet, siyasetimin lehinde çıktı.”

Şu vesveseye karşı deriz:

Bir şahsın arzu-yu zatîsi ve emr-i husûsîsi başkadır, ümmet namına emin olarak deruhte ettiği emanet-i hilâfetten hâsıl olan şahsiyet-i maneviyenin iradesi bambaşkadır. Bu irade bir akıldan çıkıp, bir kuvvete istinad ederek, âlem-i İslâm’ın maslahatını takip eder. Aklı ise, şûrâ-yı ümmettir; senin vesvesen değil. Kuvveti, müsellah ordusu, hür milletidir; senin süngülerin değildir. Maslahat da, muhitten merkeze nazar edip, İslâm için fâide-i uzmayı tercih etmektir. Yoksa, aksine olarak, merkezden muhite bakmakla âlem-i İslâm’ı bu devlete, bu devleti de Anadolu’ya, Anadolu’yu da İstanbul’a, İstanbul’u da hanedan-ı saltanata tearuz vaktinde feda etmek gibi hodendişâne fikir ve irade, değil Vahdeddin gibi mütedeyyin bir zat, hatta en fâcir bir adam da, yalnız ism-i hilâfeti taşıdığı için ihtiyârıyla etmez. Demek, mükrehtir. O halde ona itaat, adem-i itaattir.

ALTINCI HATVESİ:

Der ki: “Bana karşı mukavemetiniz beyhudedir. Müttefikiniz beraberken yapamadığınız şeyi şimdi nasıl yapacaksınız?”

Şu vesveseye karşı deriz:

En ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi ye’se düşürmüyor.

Evvelâ: Hile ve fitne, perde altında kaldıkça tesir eder. Zâhire çıkmakla iflâs eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki, senin yalan, hile, fitnen, hezeyana, maskaralığa inkılâb edip akim kalıyor. Bu defaki Anadolu’ya karşı ...... gibi…

Sâniyen: O kof kuvvetin yüzde doksanı sana karşı itilâf kabul etmez. Muhâsım bir cereyan, atalete mahkûm ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda müşterek olan âlem-i İslâm’ı susturacak, depretmeyecek derecede eskisi gibi bir istibdat altında tutmaya ihtimal versen, şeytan iken eşeğin eşeği olursun! (HÂŞİYE-1)

Sâlisen: Madem ki öldürüyorsun; ölmek iki suretledir:

Birinci suret: Senin ayağına düşmek, teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek, cesedi de güya ruhumuza kısasen sana telef ettirmektir.

İkinci suret: Senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla ruh ve kalbimiz sağ kalır, ceset de şehid olur. Akide faziletimiz tahkir edilmez; İslâmiyetin izzetiyle istihza edilmez.

Elhâsıl: İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz.

Siyasetimizde en acınacak, en ebleh bir akıl varsa, o da öylelerin aklıdır ki, ….. milletinin ihtiras ve menfaatini, İslâmiyetin menfaat ve izzetiyle kàbil-i tevfik görüyor.

Burada en sefil ve en ahmak kalp, öylelerin kalbidir ki, hayatı onun himayeti altında kabul eder. Hayatımızı onun himayeti altında kabil görüyor. (HÂŞİYE-2) Çünkü öyle bir şarta hayatımızı tâlik ediyor ki, muhâl ender muhâldir.

HÂŞİYE-1: Hey ekpekü’l-küpeka! Köpekten tekepküp etmiş köpek!

HÂŞİYE-2: Allah kimseyi şaşırtmasın; şaşırtırsa süründürmesin; süründürürse çektirmesin; çektirirse rezil etmesin; rezil ederse sersem âvâre etmesin.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutuvat-ı Sitte, s. 325

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Buğday fiyatı üreticiyi memnun etmedi

    Dünyada 1 milyar çocuk şiddet mağduru

    Güvenli gıda lüks oldu

    Taksiciler de şikâyetçi

    Bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı var

    İran: Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı - İsrail'e kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı

    Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi

    TELE 1’in satışı durduruldu

    Gençler yuva kurmakta zorlanıyor

    Sigaradan uzak dur

    Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

    Petro, 7 aylık Filistinli bebeğin öldürülmesine tepki gösterdi

    Düğününe saatler kala İsrail saldırısında öldürüldü

    İsrail’in Lübnan’da da beyaz fosfor bombaları kullandığı belgelendi

    Ekvador'da bir limanda yangı çıktı: 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü

    ABD, Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sını düşürdü

    İsrail askerleri 7 aylık bebeği öldürdü

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

    Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eğitim demokratik toplumun temelidir
    Genel

    Taksiciler de şikâyetçi
    Genel

    Bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı var
    Genel

    Dünyada 1 milyar çocuk şiddet mağduru
    Genel

    Güvenli gıda lüks oldu
    Genel

    Buğday fiyatı üreticiyi memnun etmedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.