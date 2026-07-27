Meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettim

Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık cemiyat-ı akvamiye teşkiline sebebiyet veren ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve İttihat ve Terakki ismini de lekedar eden buradaki şube-i müstebidâneye muhalefet ettim.

Herkesin bir fikri var. İşte: Sulh-u umûmî, aff-ı umûmî ve ref’-i imtiyaz lâzım. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Fahr olmasın, derim: Biz ki hakikî Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki, “En büyük hile, hileleri terk etmektedir.”

Fakat meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahd ü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.

Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı Şeriat göstermekle, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.” ...

Ey ulü’l-emir! Bir haysiyetim vardı; onunla İslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kırdınız. Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı; onunla avama nasihatimi tesir ettiriyordum, maa’l-mem- nuniye, mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zaifim var. Kahrolayım, eğer idama esirgersem. Mert olmayayım, eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureten mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intâc edecektir. ...

Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlise dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilâf-ı Şeriat hareket ise, “Bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki, ben mürteciyim!” Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsâdât üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsiddir. Müsemma-i meşrutiyet; hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır...

Tarihçe-i Hayat, s. 82

LUGATÇE:

ahd ü peyman: söz ve yemin; and içmek.

cemiyat-ı akvamiye: milletçi cemiyetler; milliyetçilik fikrini öne alan klüpler; kavmiyetçi dernekler.

fâsid: doğru olmayan, bozuk, müfsid, yanlış olan.

fırka-i hâlise: saf, temiz topluluk.

hilâf-ı Şeriat: Şeriata aykırı.

istibdat: keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

meşrutiyet: hükümdarın yetkilerinin anayasa ve millet meclisi tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.

müsemma: bir isimle isimlendirilen mana, hakikat.

müsemma-i meşrutiyet: meşrutiyet olarak isimlendirilen mana, hakikat.

ref’-i imtiyaz: ayrımcılığı kaldırmak.

sebeb-i tefrika: ayrılık sebebi.

sıdk: doğruluk.

şöhret-i kâzibe: geçici, yalancı şöhret, aldatıcı nâm.

şube-i müstebidâne: diktatörlerin, zulüm ve baskı yapanların yeri.

tebeddül-ü esma: isimlerin değişmesi.

