"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Bâkî yoluna sarf olunan, bekaya mazhar olur

Risale-i Nur'dan
25 Mayıs 2021, Salı
İnsana en lâzım iş, en mühim vazife, o Bâkî’ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Bâkî yoluna sarf olunan her şey, bir nevi bekaya mazhar olur.

İkinci Nükte

İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse, derinden derine feryad eder. Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki âlem-i bekanın ve ebedî Cennetin bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî, umumî duadır ki Bâkî-i Zülcelâl, o şedid, sarsılmaz, fıtrî arzuyu, o tesirli, kuvvetli, umumî duayı kabul etmiştir ki fânî insanlar için bâkî bir âlemi halk etmiş.

Hem hiç mümkün müdür ki Fâtır-ı Kerîm, Hâlık-ı Rahîm, küçük midenin cüz’î arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duâsını hadsiz enva-ı mat’umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de, umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyac-ı fıtrîden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve küllî ve daimî ve haklı ve hakikatli, kàlli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duâsını kabul etmesin? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ! Kabul etmemek mümkün değildir. 

Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz.

Madem insan bekaya âşıktır; elbette bütün kemalâtı, lezzetleri, bekaya tâbidir. Ve madem beka Bâkî-i Zülcelâl’e mahsustur. Ve madem Bâkî’nin esması bâkiyedir. Ve madem Bâkî’nin âyineleri Bâkî’nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife, o Bâkî’ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Bâkî yoluna sarf olunan her şey, bir nevi bekaya mazhar olur.

İşte ikinci “Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” [Ey Bâkî olan Allah, bâkî ancak Sensin!] cümlesi, bu hakikati ifade ediyor. 

İnsanın hadsiz manevî yaralarını tedavi etmekle beraber, fıtratındaki gayet şiddetli arzu-yu bekayı onunla tatmin ediyor.

Lem’alar, s. 30

LÛ­GAT­ÇE:

Bâkî-i Zülcelâl: Varlığı sonsuza kadar devam eden heybet, büyüklük ve haşmet sahibi olan Allah.

beka: Bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.

enva-ı mat’umat-ı leziziye: Lezzetli yiyecek çeşitleri, türleri.

Fâtır-ı Kerîm: Sonsuz ikram ve lütuf sahibi olan ve varlıkları benzersiz olarak yaratan Allah.

fıtrat: Yaratılış.

fıtrî: Yaratılıştan gelen.

firak: Ayrılık.

halk etmek: Yaratmak.

kuvve-i vâhime: Vehim ve hayal duygusu.

tevehhüm: Kuruntuya kapılma, olmayan bir şeyi var zannetme.

tevehhüm-ü beka: Sonsuza kadar yaşayacağını sanmak.

zeval: Sona erme, son bulma.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

    Çürümüşlüğün resmi

    Doğal alan kaybı alarm veriyor

    AKP’den düşen oy itirafı

    'İddialar soruşturulmalıdır!'

    Binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi

    Hangi ilde ne kadar aşı uygulandı?

    Şehit Eyyüp Gergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Türkiye'de 7 bin 523 yeni Kovid-19 vakası

    Çiftçiler: Ankara'ya kadar gideceğiz

    Filistin Devlet Başkanı'ndan 'siyasi çözüm' çağrısı

    DSÖ: 115 bin sağlıkçı Kovid-19’dan öldü

    Filistinli gönüllüler Gazze sahillerindeki enkazı temizliyor

    Hac için 60 bin kişilik kontenjan belirlendi

    İkizdere’de nöbete devam

    UNRWA'ya Filistin için acil çağrı

    Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

    Hindistan'da günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde

    IPA'dan dünyaya çağrı: Yüz yüze eğitime geçilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi
    Genel

    Çürümüşlüğün resmi
    Faruk ÇAKIR

    Beraber bozuldunuz siz o yollarda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval ayında kaza orucu
    Ahmet BATTAL

    Yuvaya dönüş bayramı-2
    Ümmü Gülsüm Ateş

    Nesl-i âtî gençliği
    Osman ZENGİN

    Hepimiz öleceğiz be Osman...
    Ali FERŞADOĞLU

    Azgınlığımızın cezası: Korona ve kuraklık
    Cevher İLHAN

    Salgında algı operasyonunun akıbeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.