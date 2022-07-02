Kur’ân’dan istifade ettiğim tarik

Zeyil

[Bu küçücük Zeylin büyük bir ehemmiyeti var; herkese menfaatlidir.]

Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat tarikatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde, kàsır fehmimle Kur’ân’dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikıdır.

Evet, acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki, ubudiyet tarikıyla mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi, aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki, Rahîm ismine isal eder. Hem tefekkür dahi, aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki, Hakîm ismine isal eder.

Şu tarik, hafî tarikler misillü, “letaif-i aşere” gibi on hatve değil ve tarik-ı cehriye gibi “nüfûs-u seb’a,” yedi mertebeye atılan adımlar değil; belki Dört Hatveden ibarettir. Tarikatten ziyade hakikattir, şeriattır.

Yanlış anlaşılmasın; acz ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakka karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir.

Şu kısa tarikın evradı, ittiba-ı sünnettir; feraizi işlemek, ke­bâiri terk etmektir. Ve bilhassa, namazı tadil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.

Birinci hatveye “Nefislerinizi temize çıkarmayın. (Necm Suresi: 32.)” ayeti işaret ediyor.

İkinci hatveye “Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturmuştur. (Haşir Suresi: 19.)” ayeti işaret ediyor.

Üçüncü hatveye ”Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)” ayeti işaret ediyor.

Dördüncü hatveye “Her şey helâk olup gidicidir-Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)” ayeti işaret ediyor.

Sözler, s. 539

LÛ­GAT­ÇE:

eslem: selâmetli, emin.

evrad: okunması, yapılması âdet haline getirilen dualar.

fehim: anlama, anlayış, kavrayış.

feraiz: farzlar.

hafî tarik: gizliden, sessizce zikir yapılan tarikat.

hatve: adım, kısım, bölüm.

isal: ulaştırma, eriştirme.

ittiba-ı sünnet: Peygamberimizin (asm) sünnetine uyma.

kàsır: kısa; aciz.

kebâir: büyük günahlar.

letaif-i aşere: on latîfe, on duygu.

mahbubiyet: Allah’ın sevgisine mazhar olma.

misillü: benzeri, gibi.

tarik: yol.

tarik-i cehriye: açık olarak yüksek sesle zikir yapılan tarikat.