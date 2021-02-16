"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Mübarek aylarda Hizbü’l-Kur’ân okumak

Risale-i Nur'dan
16 Şubat 2021, Salı
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ın en sevaplı âyetlerinin ihtivası, hem Resâil-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem’ etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur’ân’ın bir numune-i kudsîsi, hem tamam Kur’ân’ın tevafuklu tab’ında bir misal-i musağğarı ve müjdecisi, hem maddî ve lâfzî ve mânevî parlak bir i’caz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve Nurlar’a ve sevaplara medardır ve onun tab’ına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 15, s. 62

***

Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur’ânî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab’ edilmiş. Ve dört beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ulemâları ve hatta Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul’un fetvâ dairesindeki Tetkik-i Kütüb-ü Diniye Heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ulemâları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta Sahabeler ve matbu Mecmuatü’l-Ahzab’da bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh hizb-i Kur’ânîsi ki, her bir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatü’l-Ahzab’ın aynı cildinde İmam-ı Gazalî’nin (ra) bir hizb-i Kur’ânîsi ve çok ehl-i velâyetin kendi meşreblerine muvâfık bazı sûreleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur’ânî yaptıkları meydandadır. (...)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh, bir gün “hamd”e ait, bir gün “istiğfar”a ait âyetler, bir gün “tesbih”e ait, bir gün “tevekkül”e, bir gün de “selâm” lâfzına, bir gün de “tevhid” ve “Lâ ilâhe illâ Hû”ya ait, bir gün de “Rab” kelimesine ait bütün Kur’ân’dan müteferrik sûrelerden bir hizb-i Kur’ânî çıkarmış, kendine bir vird eylemiş. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî (aleyhissalâtü vesselâm) var.

Hem bizim hizb-i Kur’ân’ımız iman hakikatlerine dair âyetleri, hususan sûreler başlarındaki âyetleri cem’ ettiğinden, başlarında “Bismillahirrahmanirrahim” yazılmış. Bu hizb, tamam-ı Kur’ân’ı okumaya büyük bir şevk verir, noksaniyet vermez...

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 313, s. 480-482

***

Bu Hizb-i A’zam ve bu vird-i ekber, Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var...

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 22, s. 54

***

Mu’cizatlı ve her bir harfi on ve yüz ve beş yüz ve bin ve binler kadar sevap ve meyve veren bir virdi okumak isteyen, bu semâvî virdi okusun.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 58, s. 101

***

..O mektubunuzda çok ehemmiyetli bir hâdise-i Nuriyeden bahis var ki Hizbü’l-Ekberü’l-Kur’ân’ı tab etmek teşebbüsüdür. Evet, o Hizbü’l-Ekber’deki âyât, bütün Risale-i Nuriyenin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 82, s. 133

LÛ­GAT­ÇE:

eyyam-ı mübareke: Mübarek günler.

hizb-i Kur’ânî: Kur’ân’dan alınmış bir hizb (bölüm). 

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam: Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’daki hakikatlerin kaynağı olan Kur’ân âyetlerini bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu, evrad u ezkâr niyetiyle de okunabilecek Kur’ân’dan bir hizb (bölüm).

Mecmuatü’l-Ahzab: Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin üç ciltlik duâ kitabı.

misal-i musağğar: Küçültülmüş örnek.

şuhur-u mübareke: Mübarek aylar; üç aylar.

vird: Düzenli olarak belli zamanlarda okunan âyet, Esma-i Hüsna ve duâlar.

vird-i ekber: Çok büyük duâ.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yürekler yandı... Türkiye, Şehitlerine ağlıyor...

    9 milyon işsiz var

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı

    'ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti'

    İsrail’in işlediği suçlara soruşturma başlatılsın

    2020'de bankalar kazandı

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    BM, Somali için yardım çağrısında bulundu

    İngiliz arıcılar Brexit'den şikayetçi

    'Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak'

    AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek

    Online nezakette dünyada 5’inciyiz

    Baskı rejimi gençleri kaybettirir

    Salgınla mücadelede yeni dönem

    Çin'e giden DSÖ uzmanından Vuhan değerlendirmesi

    Myanmar'da ülke genelinde internet kesildi

    İki Şehidin daha kimlikleri belirlendi

    Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin YÖK'ten açıklama

    Şehitler dualarla...

    'Şubatın son haftasında öğretmenlere aşı yapılmasına başlanacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör, yine şehitler
    Genel

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Kanlı Pazar”ın sağı-solu
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu
    Cevher İLHAN

    Aşı işi de algıyla yürütülüyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaati beğenmemek, “gurur” hastalığıdır
    Faruk ÇAKIR

    Yürekler dağlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Mübarek aylarda Hizbü’l-Kur’ân okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.