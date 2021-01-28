"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur

Risale-i Nur'dan
28 Ocak 2021, Perşembe
Birinci Meyve:

Ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest arkadaşım! Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur, hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemâl sahibi olabilir.

İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfa ve muhabbete alet olacak iki cihaz, fıtratında derc olunmuştur. Alâküllihâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık’a müteveccih olacak. Hâlbuki halktan havf ise, elîm bir beliyyedir; halka muhabbet dahi belâlı bir musîbettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki, sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu hâlde, havf elîm bir belâdır.

Muhabbet ise, sevdiğin şey, ya seni tanımaz, Allahaısmarladık demeyip gider (gençliğin ve malın gibi); ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki, mecazî aşklarda yüzde doksan dokuzu mâşukundan şikâyet eder. Çünkü Samed âyinesi olan bâtın-ı kalp ile, sanemmisal dünyevî mahbublara perestiş etmek, o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtrî ve lâyık olmayan şeyi reddeder, atar. (Şehevanî sevmekler, bahsimizden hariçtir.)

Demek, sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti, öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun.

Evet, Hâlık-ı Zülcelâl’inden havf etmek, O’nun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf, bir kamçıdır; O’nun rahmetinin kucağına atar. Malûmdur ki, bir valide, meselâ, bir yavruyu korkutup, sinesine celb ediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celb ediyor. Hâlbuki bütün validelerin şefkatleri, rahmet-i İlâhiyenin bir lem’asıdır. Demek, havfullahta bir azîm lezzet vardır.

Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malûm olur. Hem Allah’tan havf eden, başkaların kasavetli, belâlı havfından kurtulur. Hem Allah hesabına olduğu için mahlûkata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor.

Sözler, s. 398

LÛ­GAT­ÇE:

alâküllihâl: Her halükârda.

câmi': Kapsamlı, geniş özellikler ihtiva eden.

dünyaperest: Dünyaya tapar derecede düşkün ve tutkun olan.

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

havf: Korku.

havfullah: Allah korkusu.

nefisperest: Nefsini seven, kendine düşkün olan.

rabıta: Bağ.

sebeb-i vücut: Varlık sebebi.

Okunma Sayısı: 1270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    28.1.2021 11:02:33

    Muhabbeti ve korkuyu dünyaya ve insanlara yönelik kullandığımızda bu dünyada dahi acı neticelerini tecrübe ediyoruz. Oysaki bizi yaratan Rabbimizin emri ve rızasında kullanıp, mana-ı harfiyle baktığımızda iki cihanımız saadet ve huzurla doluyor. Cüz'i irademizi hak yolunda kullanmalıyız vesselâm...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'Çocuklarınıza şefkatle yaklaşın'

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.