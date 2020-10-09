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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Risale-i Nur yüzer dillerle konuşuyor

Risale-i Nur'dan
09 Ekim 2020, Cuma
Benim bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve şakirdleri binler lisanlarıyla mükemmel konuşuyorlar, bu Nurlar’ı zulmetli kafalara ders veriyorlar.

Aziz, Sıddık, Sarsılmaz Kardeşlerim ve Vârislerim!

ana karşı şimdiki tazyikatın üç sebebi var:

Birincisi: Heyet-i Vekilenin kararıyla, iaşem için her gün iki buçuk banknot ve sair masraflar için de bir tahsisat ve istediğim tarzda bir haneyi inşâ edip bana vermek hakkında buraya emir gelmişti. Ben de kabul etmedim, yalnız yol masrafı için Denizli’de sevkiyatım için verilen bir kısmı kabul ettim. Onlar da kızdılar, tarassuda başladılar.

İkinci sebep: Denizli havalisindeki ahali Risale-i Nur hesabına bana karşı haddimden pek çok ziyade hüsn-ü teveccüh göstermesiyle ve buralarda dahi aynı hal başlaması, garazkârların evhamına dokunmasıdır.

Üçüncüsü: Malûm ölmüş adamın hesabına, benden intikamını almak için Afyon Valisi’nin garazkârâne bahaneleridir. Fakat kader-i İlâhî, onların bu zulümlerini hakkımızda merhametlere ve maslahatlara çeviriyor. Siz merak etmeyiniz. 

Bir maslahat şudur ki: Onlar, yalnız Risale-i Nur yerinde beni susturuyorlar. Halbuki benim bedelime Risale-i Nur yüzer dillerle ve şakirdleri binler lisanlarıyla mükemmel konuşuyorlar, bu Nurları zulmetli kafalara ders veriyorlar. En büyük memurların onlara gönderilen Risale-i Nur’un müdafaası olan Meyve’nin tesiriyle başka risaleleri de –bilhassa Hüccetullahü’l-Bâliğa mecmuasını– kemal-i merakla tetkik etmeye başlamaları, onların inatlarını kırdığına çok emareler var.

Evet, nasıl ki onlar şahsımla meşgul olmaları Risale-i Nur’un bir derece serbestiyetine ve intişarına faydadır; öyle de, kardeşlerimle görüştürmemek da- hi ehemmiyetli bir maslahattır. Hatta bir defa görüşmek için yüz lirasını sarf edip buraya kadar gelen bir kardeşimizin görüşmeden geri gitmesi, tam bir maslahat oldu. Eğer kapı açılsa, her taraftan ziyaretçi tehacümüyle, hem garazkâr ve vehhamların evhamına dokunmak ihtimali, hem sırr-ı ihlâsa ve mesleğimiz olan mahviyet ve enaniyeti bırakmak ve dünya cereyanlarına karışmamak, hat- ta düşünmemek olan prensibimize zararı bulunması cihetiyle bu tecridim, hakkımızda bir inayettir.

Bu şuhur-u mübarekede kazanç bire yüzdür. Mübarek kardeşlerim ricâlen ve nisâen ve masumlar ve muhterem ihtiyarlar duâlarıyla bize yardım etmelerine pek ziyade ihtiyacımız var. İnşaallah daha hiçbir fırtına sizleri sarsmayacak, çelik gibi metanetiniz kırılmayacak.

Emirdağ Lâhikası, 17. mektup, s. 65-66

LÛ­GAT­ÇE:

banknot: Kâğıt para, lira.

evham: Vehimler, kuruntular, asılsız zanlar, yersiz düşünceler.

garazkârâne: Garaz ve düşmanlığa kapılarak, garazkârlıkla, düşmancasına.

Heyet-i Vekile: Vekiller heyeti, bakanlar kurulu, kabine.

Hüccetullahü’l-Bâliğa: Risale-i Nur Külliyatından Asa-yı Musa’nın ikinci kısmının adı.

hüsn-ü teveccüh: Bir kimseye takdir ve sevgi ile yönelme, takdir gözü ile bakma.

iaşe: Geçindirme, besleme, yedirip içirme.

inayet: (İlâhî) yardım, ihsan, lütuf.

intişar: Yayılma, neşrolma.

maslahat: Uygun iş, faydalı iş.

nisâen: Kadınlar olarak.

ricalen: Erkekler olarak.

şakird: Talebe, öğrenci.

şuhur-u mübareke: Mübarek aylar.

tarassud: Gözetleme, göz altında tutma.

tecrid: Ayırma, bir tarafta tutma, yalnız bırakma.

tehacüm: Hücum etme, saldırma.

vehham: Çok şüphe ve vesvese eden, çok kuruntulu; vehimli, kuruntulu.

zulmetli: Karanlık, Allah’ın nurundan mahrum olma hali.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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