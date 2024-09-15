"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti

Risale-i Nur'dan
15 Eylül 2024, Pazar
Evet, şu âlemin Mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurâne, alîmâne, hakîmâne olduğu hâlde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılâı bulunmasın.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavatına (dualarına) ıttılâı bulunduğu hâlde, ona karşı lâkayt kalsın, ehemmiyet vermesin.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm, onun dualarına lâkayt kalmadığı hâlde, o duaları kabul etmesin.

Evet, zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti, insan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki, şu kâinatın mevcudatı esma-i İlâhiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedâniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fenâ-i mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.

İşte şu sırdandır ki, insanlar zat-ı Ahmediyenin (asm) duasına “Âmin” dedikleri gibi, Arş ve ferş ve serâdan Süreyya’ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık gösteriyorlar. Zaten ubudiyet-i Ahmediyenin (asm) ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı ve hidematı bir nevi duadır. Meselâ, bir çekirdeğin hareketi, Hâlık’ından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır.

Sözler, Onuncu Söz, 5. Hakikat, s. 91

LÛ­GAT­ÇE:

Arş: göğün en yüksek katı.

bilmüşahede: görüldüğü gibi, şahit olmakla.

fenâ-i mutlak: sonsuz yok oluş.

ferş: yeryüzü, zemin.

Hâlık: yaratıcı, Allah.

hidemat: hizmetler.

ıttılâ: tanıma, bilme.

inkişaf etmek: meydana çıkmak.

mahiyet-i hakikiye: gerçek mahiyet, nitelik, öz.

masnuat: sanatla yapılmış şeyler; Allah’ın eşsiz yaratma sanatının eserleri.

mektubat-ı Samedâniye: hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şeyin Kendisine muhtaç olduğu Cenab-ı Hakka ait mektuplar.

Mutasarrıf: sonsuz tasarruf sahibi olan Allah.

Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm: her şeyde dilediği gibi tasarrufta bulunan, sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Allah.

serâdan Süreyya’ya: yerden Ülker yıldızına kadar; birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenen bir deyim.

ubudiyet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) kulluğu.

zat-ı Ahmediye: Peygamber Efendimizin (asm) zatı, hüviyeti, mahiyeti.

ziya: ışık.

zulmet-i evham: vehim, şüphe ve vesvese karanlıkları.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

    İşsizlere haciz

    Batık borçlar üçe katlandı

    İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

    Sorunlar çözülmüyor

    Rusya: İngiltere'ye sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

    BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

    Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

    İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

    İsrail bölge için tehdit

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    MEB'den LGS'deki soru iptaline ilişkin açıklama

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek bir haslet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bu ‘güzel konuşmalar’ yanılttı!
    İbrahim Aktaşcı

    Yağdır Mevlâ’m su
    Mehmet KARA

    Toplumsal çürüme
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği için ilk adım ve Selâhaddin Eyyubî
    Nahit Topaloğlu

    Yorumlarda üç grup - Şapka Deyip Geçmeyin 16
    Adnan NACİR

    Yoksuzluklar ülkesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Beklenmeyen yardım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.