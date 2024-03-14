Bediüzzaman’ın cesaret edemediği şey!

BEDİÜZZAMAN’DAN HATIRALAR

Bediüzzaman, talebesi Molla Resul’e parmağını göstererek bir merhem sürmek istediğini söyledi. Molla Resul kendisinden yaşça büyük, âlim ve faziletli bir zattı. Bu sırada ateş yakmaya çalışıyordu.

Bediüzzaman’a: –Üstad’ım, biz de Allah’tan korkuyoruz, ama senin ödün patlıyor. Bizim gibi rahat otursan ayağın yara olmayacaktı, dedi. Bunun üzerine Bediüzzaman:– Molla Resul! Kısa ömürde, kısa dünyada, ebedî hayatı kazanmaya gelmişiz. Hem burada rahat oturayım, hem Cennet dava edeyim, olmaz böyle şey! Onun için cesaret edemiyorum rahat oturmaya...

Ömer Faruk Paksu

(Bediüzzaman’la Yaşayan Öyküler kitabından)