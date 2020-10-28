"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kâinatın şenlendiği gün

Said YÜKSEKDAĞ
28 Ekim 2020, Çarşamba
Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm 571 senesinin Rebîülevvel ayının on ikinci gecesinde dünyaya teşrif buyurmuşlardır.

Hoş sefa geldin Ya Resûlallah (asm)! Öyle bir geldin ki kâinatı şenlendirdin, âlemi yokluktan ve kavimleri helâk olmaktan kurtardın. Çünkü Sen (asm) bu kâinatın baş tacısın, mevcûdatın var olma sebebisin, insanların efendisisin ve Allah’ın Habibi’sin! Sen (asm) öyle bir nursun ki, kâinat kitabının kâtibinin kaleminin mürekkebisin ve şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsısın. Sen (asm) âlemin hem çekirdeği hem meyvesisin. Sen (asm) mevcûdatın ruhusun, kâinatın vicdanısın, dünyanın da aklısın!

Evet, o gece ne şerefli bir gece ki kâinatın her bir zerresi görülmemiş bir sevince mazhar olmuş. Karanlıklar ve zulmetler bir anda nurla yırtılmış, her taraf nurla dolmuştur. O gün, kendine dahi hayrı olmayan putlar devrilmiş; bin yıldan beri yanan Mecusî ateşi sönmüştür. Cahil insanlarca kutsanan Save Gölü bir anda kurumuş; İran’da Kisrâ’nın sarayının on dört sütunu parça parça olmuştur.

Gelin o şerefli geceyi Hazret-i Âmine annemizden dinleyelim: “Doğum zamanı gelmişti. Kayınpederim Abdulmuttalip, Kâbe’yi tavafa gitmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim: Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi. Ve kanadıyla arkamı sıvadı. O andan itibaren bende korku kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım: Bana bir ak kâse içinde şerbet sunuyorlar. Kâseyi dikip içer içmez beni bir nur (denizi) sardı. Ve Muhammed dünyaya geldi.” 1

Kâinatın Efendisi (asm) dünyaya teşrif buyurdukları sırada, mübarek annesinin yanında Abdurrahman bin Avf’ın annesi Şifâ Hâtun ile Osman bin Ebi’l-Âs’ın annesi Fâtıma Hâtun da vardı. 

Ebelik vazifesinde bulunan Şifâ Hâtun o andaki müşâhedesini şöyle anlatır: “Allah’ın Resûlü (asm) doğdukları zaman ben oradaydım. Hemen yetiştim. Kulağıma bir ses geldi: ‘Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun!’ Maşrık ile mağrip arası nurla doldu. Hatta Rum diyarının bazı saraylarını gördüm. Sonra Allah Resûlünü kucağıma alıp emzirmeye başladım. Üzerime öyle bir hâl geldi ki vücudum titremeye başladı ve gözlerim karardı. Yavrucağı gözden kaybettim. Bir ses, ‘Nereye gitti?’ diye sordu. ‘Doğuya götürdüler’ diye cevap verildi. Bu sözler hiç zihnimden çıkmadı. O zamana kadar ki Allah Resûlü (asm) peygamberliğini ilân eder etmez, hemen koştum ve ilk Müslümanlarla beraber îmân dairesine girdim.” 2

Evet, 1449 yıldan beri ufkumuz aydınlık elhamdülillâh. O gece kalplere güneş doğdu, ruhlar aydınlandı, âlemimiz şenlendi ve kâinat nurlandı. O gün bu gündür karanlıklar, zulmetler geçici; aydınlık ve nur ebedî. Her taraf nurlu, her taraf aydınlık. Peygamberimizin (asm) ismi ve getirdiği nur, doğudan batıya, kuzeyden güneye her yere ulaştı ve her yeri zapt etti. Devir artık O’nun (asm) devri, zaman O’nun (asm) zamanı. Çağa hâkim olan O (asm). İnsanlığı ayakta tutan O (asm). Beşere rehberlik eden O (asm).

Bu gece O’nun (asm) doğumunun 1449. şerefli yılının yıl dönümü. O’nun (asm) aramıza, kalbimize, dünyamıza gelişini bir kez daha kutluyoruz. Bu gece, Peygamber Efendimize (asm) olan biatımızı yenilemeli, O’nu (asm) çokça salât ve selâmlarla anmalıyız. Siyer başta olmak üzere O’nun (asm) hayatını anlatan eserleri okuyarak daha iyi anlamaya çalışmalıyız. O’nun (asm) bu zamandaki vârisi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin te’lif ettiği 19. Mektûb’u yani Mu’cizât-ı Ahmediye Risâlesi’ni ve 19. Söz olan Risâlet-i Ahmediye’yi okuyarak O’na (asm) olan îmânımızı kuvvetlendirmeli ve aşkımızı canlandırmalıyız.

Mevlid Kandili’nizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yayınları, s. 64.

2- A.g.e. s. 65.

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz

    Türkiye menşeli ürünlere de mi boykot?

    Bakan Pakdemirli: Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

    'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'

    Halkın enflasyonu aldı başını gidiyor

    Sağlık personelinin 'istifa' talebi kabul edilmeyecek

    Yurt genelindeki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

    Koca: Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi

    Ermenistan'dan Azerbaycan köyüne misket bombalı saldırı

    TBMM'den Macron'a 'telin ve teşhir' kararı

    Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 663 ölüm daha

    Rize'de karantina kuralarına uymayan 118 kişi yurda yerleştirildi

    İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

    Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

    Gram altın rekor kırdı

    Kaliforniya'da orman yangını: 100 bin kişi tahliye edildi

    Dolar 8,16'yı gördü

    Tarım arazilerini ''hobi bahçesi'' için satanlara caydırıcı cezalar geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahriklere en doğru cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ı (asm) anlamak
    Genel

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dışarı çıkmayın; kitap okuyun
    Ahmet BATTAL

    Hangi bahçenin gülü?
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Kâinatın şenlendiği gün
    Cenk ÇALIK

    Tasfiye makineleri olan sinekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.