Peygamber Efendimizden (asm) dualar

RİSALE-İ NUR GÖZÜYLE GÜNAHLAR

1- “Ramazan’ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münâdi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. Duâ eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın.” (Müsned, 4:22)

2- Abdullah bin Ömer’in (ra) rivayetine göre Resûlullah (asm), iftar vakitlerinde şu duâyı sık sık tekrar ederlerdi: “Yâ Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle.” (İbn-i Mâce, Sıyam,48)

3- “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim, Zikir, 72)

4- “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duâdan Sana sığınırım.” (Taberani)

5- “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru.” (Buhârî-Müslim)

6- İbn-i Abbas (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm), Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duâyı bize öğretmişti: “Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccalın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

7- Hz. Peygamber (asm) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: “Halim ve Azîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Kıymetli Arş’ın Rabbi, arzın Rabbi, semâvâtın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Buhari, Müslim, Tirmizî, İbn-i Mâce)

8- “Allah’ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah’ım, nurumu büyüt.” (Buhârî-Müslim)

9- “Allah’ım bizi gazabınla öldürme, azabınla da helâk etme, bu azabından önce bize afiyet içinde ölüm ver.” (Tirmizî)

10- “Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.” (Hâkim)