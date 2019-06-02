"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Peygamber Efendimizden (asm) dualar

Said YÜKSEKDAĞ
02 Haziran 2019, Pazar 01:13
RİSALE-İ NUR GÖZÜYLE GÜNAHLAR

1- “Ramazan’ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münâdi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. Duâ eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın.” (Müsned, 4:22)

2- Abdullah bin Ömer’in (ra) rivayetine göre Resûlullah (asm), iftar vakitlerinde şu duâyı sık sık tekrar ederlerdi: “Yâ Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle.” (İbn-i Mâce, Sıyam,48)

3- “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim, Zikir, 72)

4- “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duâdan Sana sığınırım.” (Taberani)

5- “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru.” (Buhârî-Müslim)

6- İbn-i Abbas (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm), Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duâyı bize öğretmişti: “Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccalın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

7- Hz. Peygamber (asm) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: “Halim ve Azîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Kıymetli Arş’ın Rabbi, arzın Rabbi, semâvâtın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Buhari, Müslim, Tirmizî, İbn-i Mâce)

8- “Allah’ım kalbimi aydınlık kıl, lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah’ım, nurumu büyüt.” (Buhârî-Müslim)

9- “Allah’ım bizi gazabınla öldürme, azabınla da helâk etme, bu azabından önce bize afiyet içinde ölüm ver.” (Tirmizî)

10- “Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt, gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.” (Hâkim)

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katliâmları durdurun
    📷

    Karikatürler

    Kudüs yalnız değildir

    Devler Ligi'nde şampiyon Liverpool oldu

    İlk günden üzücü haberler

    5 milyar dolarlık tasarruf mümkün

    Silah kazasında şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu dualarla uğurlandı

    Af seçimden önce gelebilir

    Şimdi de Bedir istismarı

    6 milyar TL’lik bayram tatili

    Yavaş, memurlara verdiği sözü tuttu

    Türkiye’nin lokomotifi inşaatta büyük düşüş

    En kötü kısmı daha başlamadı

    Müslüman aileye insanlık dışı ayrımcılık

    MEB'den 'LGS' açıklaması

    Türkiye 570. maçında Özbekistan karşısında

    TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'den ilk mesajlar

    135 milyar dolar fakirleştik

    THY'den bilet iade kolaylığı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Paket var, peki adalet var mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’a veda ederken
    Genel

    Katliâmları durdurun
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ın Ramazan’da zuhuru
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayramınız mübarek olsun Üstadım!
    Durmuş Ali İnci

    Hacı Kadir’den düşündüren sözler
    Rifat OKYAY

    Eğer yapsak, yapmasak...
    Mehmet KARA

    27 Mayıs’ı hatırlarken
    Genel

    Kudüs yalnız değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.