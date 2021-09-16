Üniversite okurken nerede kalacağım?

Evet, memleketlerinden başka bir yerlere gidecek olan gençler, hiç tedirgin olmayın. Çünkü üniversite hayatını çok rahat bir şekilde yaşayacağınız, huzur bulacağınız ve evleriniz gibi olan mekânlar sizleri beklemektedir.

Bulunduğu memleketin dışında bir yeri kazanmak, oraya gitmek ve orada kalacak bir yer bulmak gençler için özellikle de genç hanımlar için çok büyük bir problem teşkil etmektedir. Hele hele evinden çok fazla dışarı çıkmamış, etrafında belli bir çevre oluşturmuş gençler için evinden ve çevresinden ayrılmak, hiç bilmediği bir yere gitmek, orada yaşamak çok zor bir iştir.

Üniversite kazanan gençlerin özellikle de genç hanımların gittikleri yerlerde emniyetli bir yerlerde kalmaları her ailenin istek ve arzusudur. Her türlü günahın rahatça işlendiği âhirzamanda gençleri korumak, onların hem dünya hem de âhiret hayatlarının kurtulmasına çalışmak, anne ve baba başta olmak üzere hepimizin vazifesidir. Gençlerle uğraşan gizli dinsiz ve ifsad komitelerinin her gün çalıştığı, gençleri dinsizliğe ve anarşiye sürükleyip, ahiret hayatlarının mahvolmasına sebep olduğu bu zamanda biz Mü’minler -bilhassa Nur Talebeleri- bu komiteye karşı, onlardan daha çok çalışarak gençleri bu ifsad komitelerinden muhafaza etmeliyiz.

Evet, bu çok önemli mes’elede hamd ü senâlar olsun ki birçok dinî cemaat, vakıf ve dernek, üniversiteyi yeni kazanan gençler için hizmet etmektedir. Bu hizmet erleri, gençlerin, gizli dinsiz ifsad komitelerinin hain tuzaklarına düşmemeleri için bulundukları yerlerde mânen cihad etmektedir. Evlerinden ayrılan bu gençlere emniyet içinde kalacakları, evlerini aratmayacak rahatlıkta mekânlar temin ederek onların rahatı için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır vaziyette beklemektedirler. Maalesef, son yıllarda cemaat, dernek ve vakıflara olan ön yargının artması, algı operasyonları oluşturularak cemaatlerin gereksiz olduğu hegemonyasının aşılanmasıyla gençlerin cemaatlerden uzak durmasına sebep olmuştur. Hâlbuki bu vakıf, dernek ve cemaatlerin Allah’ın rızasını kazanmak ve hizmet etmekten başka bir amaç ve gayeleri yoktur. Bu sebeple gençlerin yanlış bilgilendirilmesine müsaade etmemeli ve ön yargılarının kırılmasına çalışmalıyız. Bu hizmet erlerinden birisi de hiç şüphesiz Yeni Asya Vakfıdır. Kurulduğu günden bu yana yılmadan, yıkılmadan ve hiç durmadan hizmet eden Yeni Asya Vakfı, hiçbir menfaat gözetmeksizin, sadece rıza-yı İlâhî için hizmetlerine devam etmektedir. Yeni Asya Vakfı’na ait hizmetlerin yapıldığı mahâller, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde mevcuttur. Bu yerler, üniversite okumak için gelen gençlerin gönül rahatlığıyla ve emniyet içinde kalacakları, dinî terbiye alabilecekleri, mânevî huzuru iliklerine kadar hissedebilecekleri ve rahat bir şekilde üniversite hayatını yaşayacakları yerlerdir. Ayrıca burada kalan gençler üniversite sonrası için hayat tecrübeleri edinmekte ve misyon-vizyon sahibi olarak hayatlarına devam etmektedirler. Burada kalmak isteyip de durumu olmayan ya da maddî imkânı kısıtlı olan gençler ise hiç üzülmesin. Çünkü hayır sahipleri tarafından yapılan yardımlarla bu tarz sıkıntılar giderilmektedir. Bu da “Ben de böyle bir yerde kalmak istiyorum, ama durumum yok” diyen gençler için büyük bir fırsattır.

Evet, memleketlerinden başka bir yerlere gidecek olan gençler, hiç tedirgin olmayın. Çünkü üniversite hayatını çok rahat bir şekilde yaşayacağınız, huzur bulacağınız ve evleriniz gibi olan mekânlar sizleri beklemektedir. O mahâllerde sizlere yardımcı olacak, anne ve baba şefkatindeki ağabey veya ablalarınız sizlerin yolunu gözlemekte, her gün Yeni Asya Gazetesi’nde çıkan ilânlarla sizleri dâvet etmektedirler.

Haydi gençler! Hiç vakit kaybetmeden Yeni Asya temsilcilikleri ile irtibata geçmeye var mısınız?

