Evlerde ‘kitap’ konuşturmak

Hayatın en dinamik geçtiği mekânlardan birisidir ev ortamları.

Evde aile vardır. Ailede de her yaştan, her kademeden, her çevreden ve her yapıdan insan çeşitliliğine rastlamak mümkündür. Onun için evde, aile ortamında anlaşma sağlanabiliyorsa, sosyal hayatta da anlaşma sağlanabilir demektir.

Burada sağlanacak konsensüs pek çok temel dinamikleri içinde barındırır.

Elbette her aileye göre değişebilen ‘aile dinamikleri’ vardır. Cehaletin hükmettiği ve bunun sonucu olarak sürekli huzursuzlukların yaşandığı ortamlar olabildiği gibi; bilginin, hoşgörünün, hürriyetin temel dinamik olduğu, akla, mantığa, sağduyuya dayanarak aile fertleriyle ‘saadet yaşayan’ aileler de vardır.

Aile ortamında saadete ulaşmanın da, sürekli bir huzursuzluk hali içinde olmanın da sebepleri vardır. Huzur da, huzursuzluk da bir rastlantı değildir.

Yenilikçi, gelişmelere açık, sürekli okuyan, birbirini dinleyen, bilgiye, bilgeliğe saygı duyan bir aile ortamı elbette huzur ve saadete kavuşacaktır.

Sadece yaşından dolayı hürmet bekleyen, gelişmelere, yeniliklere kapalı, kimseyi dinlemeyen, danışmayan, okumayan, mantıksız kurallar koyan bir aile yapısında elbette gelişmeden, mutluluktan, renklilikten söz edilemeyecektir.

Günümüzde pek çok ailede, ‘Çocuklar bizi dinlemiyor?’ şikâyeti var. Bunun çok değişik sebepleri olabilir. Ama kendini dinletmenin yolu, sadırdan değil satırdan konuşmaktır.

Evlerde, yeni kuşak çocuklara bizzat nasihatlerde bulunmaktansa –ki onları çocuk hep duymuş oluyor- evde gündem olmasını düşündüğümüz konuları ihtiva eden kitapları konuştursak daha etkili olacak. Biz değil, bizim düşüncemizi kitap ifade etsin. Göreceksiniz bu daha güçlü bir nasihat olacaktır.

Ev ortamında bir on dakika kitaptan ilgili bir bölüm okumak, o konu ile ilgili çok şeyleri konuşmaya vesiledir. Kitabın konuştuğu yerde, kişiler kendi düşüncelerini kitaba göre ayarlayacaklardır. Herkes kitaptan konuşmayı tercih edecektir. Ailede ‘kitabı konuşturmak’, cevap vereceklerin de kitaptan konuşmalarını sağlayacaktır. Böylece konuşulan konu ile ilgili mantıklı bilgi, hikmet hükmedecek, hislerin önü kesilmiş olacaktır.

İstenen de bu değil midir?