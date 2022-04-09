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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl gelir? (3)

Sebahattin YAŞAR
09 Nisan 2022, Cumartesi
Gençler sohbetlerde kendi içlerine kapanırlarsa, o hizmette hayatını feda etmiş ağabeyleri nasıl tanıyacaklar, o tecrübelerden nasıl istifade edecekler sorusu akla gelir.

Burada, o genç programlarının içeriği önem arz eder. Gençlik derslerinde, okuma programlarında zaman zaman o ağabeylerin sohbetlerine yer vermek, onların tecrübelerini almak, dualarına dahil olmak oldukça önemli olacaktır.

Her ağabeyin Risale-i Nurlar ile cemaat ile tanışması ayrı bir serüvendir. Onların gençler tarafından dinlenmesinin önemi büyüktür. Dün yaşanan tecrübeleri bugüne taşımak, bugün aynı yanlışlara düşmemek, aynı yolu yeniden yürümemek elbette aklın gereğidir.

Bir de ağabey denilen insanlar samimi, ihlaslı, fedakâr, ferasetli ve daha pek çok güzel vasıflara sahip insanlardır. Onları dinlemek ve istifade etmek gençlere çok şey kazandırır. Ayrıca Allah’ın da rızası o büyüklerin dualarını almaktan, gönüllerini hoşnut etmekten geçiyor. Daha güzel şeyler yapmak istiyorsanız, elbette o güzelliklerden yola çıkmanız ve daha ötesine geçmeniz gerekir.

Bir de günümüzde pek çok ağabey, farklı üniversitelerden mezun olmuş, çalışmış, iş tecrübeleri edinmiş, o işlerinin içinde hizmetlere zaman ayırmış, pek çok insanın nurlarla tanışmasına vesile olmuş, sonrasında da emekli olmuş ve şimdi belki çalışırken yeterli zaman ayırmadığı hizmetlere daha çok zaman ayırma çabası içerisindedir. İşte bu yüksek himmetlerden gençlerin alacağı çok dersler var. Bu dersler de hizmetlerin içinde olarak kazanılabilir. Onun için bu hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede çok da gençler-yaşlılar gibi bir ayırım söz konusu olamaz. Yani hizmetler yapılırken büyüklerin yanlarında gençlerin olması, gençlerin yanlarında çocukların olması, hizmetin nasıl yapıldığının öğrenilmesini kolaylaştırır.

Yani pratik olarak, kitaptan metin okumak ile, o metni hayata dökmek ve zorluklar ile karşılaşıldığında ne yapılacağının bilinmesi, bir yaşanmışlığa ihtiyaç duyar. İşte teorik dersler akranları arasında yapılırken, büyüklerle hizmetlerde uygulaması yapılır.

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