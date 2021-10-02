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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur dersi okuyanların ve dinleyicilerin dikkatine!

Sebahattin YAŞAR
02 Ekim 2021, Cumartesi
Hayatlarının bir döneminde Risale-i Nurlar’la ve iman ve Kur’ân hizmetleriyle tanışmış kişilerin dünyalarında nasıl bir iz kaldığı önemlidir.

Bu izler, bir hayat boyu Nurlar ile muhatabiyetini ve hizmetlerdeki istikametini belirler. Pek çok insanın hizmet hatıralarında hep o eski kayıtlar vardır. Dikkat!

Epeyce bir zamandır Risale-i Nur sohbetlerinden uzak kalan genç, bu esnada inançsız bir toplulukla tanışmış. Manen de beslenmediğinden inanca dair zihninde pek çok sorular-şüpheler oluşmuş. Soruların çeşitliliği, bu zındıka komitelerinin şüphe üretme faaliyetinde ne kadar yoğun çalıştığını gösteriyor. Tabi tamir cephesinin ne durumda olduğunu ise ehl-i imanın vicdanları cevaplasın.

Gencin Nurlar hakkındaki kanaat cümlesi ise, ‘Risaleler bitkiden, böcekten bahsediyor, benim sorularım bunların çok ötesinde…’ şeklinde. 

Risale-i Nurlar, Âyetü’l-Kübra gibi eserlerle Allah’ın varlığını ilmî delillerle ispat ediyor. Dinleyicinin zihninde sadece ‘çiçek’ ve ‘böcek’ kalması, çiçeği böceği anlamamasından veya ders okuyucunun o çiçek ve böceğin birer mu’cize-i kudret olduğunu ona ilmen izah etmemesindendir. Ders okuma makamındakilerin bu derinliklere ve zenginliklere fen bilimleri verileriyle ve bilimsel örneklerle işaret etmesi, dinleyicinin dikkatini çeker. Ders okuyucusu da sürekli yenilenmelidir. Aksi halde, sohbetlerde aynı kişiler, aynı örnekler, aynı ses tonu, aynı branş bilgileri bir müddet sonra bu sınırsız manaların sınırlıymış gibi algılanmasına sebep olur ki, bu, vebaldir. Satırlardaki mana derinliği okuyanın/dinleyenin derinliği ile algılanır. Risale-i Nur, Kur’ân denizinden katrelerdir. 

Okuyucu ancak kendi branşı, bilgi düzeyi ve kabiliyeti ölçüsünde o deryadan istifade/istifaza edebilir ve anlatabilir.

Evet, Kur’ân denizinden süzülen o derin ve zengin manalar, okuyanın ve dinleyenin anlamasından, anlatmasından ibaret değildir. Farklı mesleklerdeki okuyucu ve dinleyici sayısınca o satırların manaları, renkleri vardır. Onun için dersi okuyan yorumlarını kendi mesleği etrafında sınırlandırmadan, ucu açık bilgi ve örneklerle, zenginliği ve çeşitliliği farklı mesleklere sahip okuyuculara ve dinleyicilere havale etmelidir. Aynı satır her meslek erbabına hakikatin farklı bir vechini fısıldar. Satırlar birer esma tezahürü olduğu gibi, okuyucular ve dinleyiciler de binler esma kâşifleridir.

Derslerdeki derin manaları, zenginliği, çeşitliliği; okuyanın ilminden ibaret zannetmek; o nuranî satırlara haksızlık olur. Öncelikle bilinmelidir ki, Risale-i Nurlar’ı anlamanın/anlatmanın sınırı yoktur. Nurlar, nuranîdir.

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  • Ali

    2.10.2021 12:00:54

    Gençlik dönemi aidiyet, sosyal kişilik kazanma ve yoğun sosyalleşme süreci. Bu süreçte çiçek böcekten öte; adalet eşitlik ülkenin düzeni kalkınma gençlerin sorunları haksızlıklar genci yoğun meşgul eder uykularını kaçırır. İslam ve Sözler' in bu meselelere bakışı ve çözüm yolları teorik, özellikle pratik izah ve ikna yolları gösterilmeli. En azından çevre sorunları gençlere yardım kurs gibi meselelerde pratik çözüm sunmadan okumak gerilerde kaldı artık..

  • Ali R. Yardimoglu

    2.10.2021 08:01:02

    Ders okuyanlar, kendine müteveccih okumadigi icin, sayıları milyonları gecen, adı sanı olmayan, kökü eskilerden ama kendi yeni, idraki yeniler her tarafta: "dinleyiciler", pür dikkat dinleyenler...... kendine okumayanlar dikkat etsin.

  • Cenk Çalık

    2.10.2021 06:52:15

    Harika tespitler. İşaret ettiğiniz gibi önce ihtiyaç görülmeli. Gençlere hitap etmek istiyorsak kendimizi bilhassa ilmi hususlarda geliştirmemiz icap ediyor. Sathi bir nazar ve izahat gençlerin sorularına cevap olmuyor ve tatmin etmiyor. İkinci nokta da aynı kişi aynı örnekler çıkmazı. Dinleyeni dersten de Risale-i Nur 'dan da soğutma tehlikesi var. Yapılacak belli: Daha çok kürsüye gelmeli, farklı sima farklı misallerle konu başka yönlerden de gelmeli. Bunlar olurken bazı ağabeyler nefsine ağır gelmemeli ve kolaylık sağlamalıdırlar. Müzakereli derslerde biz bu manaları daha iyi yakalıyoruz. O cümle ya da kelime hakkında herkes anladığını paylaşması şahs-ı manevi'nin kuvvetini ve bereketini gösteriyor vesselâm...

  • Abdullah Talip

    2.10.2021 04:03:37

    Aynen öyle tutucu birtakım tavırlar da insanları derslerden soğutuyor

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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