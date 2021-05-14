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14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Ömrünüz Bayram olsun

Şeymanur Cihan
14 Mayıs 2021, Cuma
Öyle bir ömür düşünün ki tamamı bayram olmuş.

Üstadımız mektubatta, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder kazandırır buyuruyor. Mimsiz medeniyetin cazibedar fitneleri ile manen hasta olmuş bir ömre format atmak ve yaratılış gayesini aslî ayarlarına döndürmek suretiyle, cümle azaları, his ve lâtifeleri temizlemek vasıtasıyla "Sen benim Rabbi Rahim’imsin; ben senin âciz bir abdinim.’ sırrına ulaşan kul, ruhuna derç edilmiş olan bekâ ve likâ arzusuna ancak Kadir Gecesi ile taçlanan Ramazan orucuyla ulaşabilir. Üstadımızın ifadesiyle "nasıl ki bir padişah, Müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülus-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i sanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. O kulunu hususî ihsanına ve perdesiz huzuruna alır. Peygamber Efendimiz (asm) "Allah’ü Teâlâ Ramazan ayının gelişine sevinen bir kulunun bedenini Cehenneme haram kılar.’’ buyurmuştur.

Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki daha kendisi gelmeden Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi, affı, mağfireti mü’min kullarını kuşatmaya başlar. Receb, Şaban aylarında kulun diğer aylarda yaptığı ibadetlere verilen sevapların katlanarak arttırılmaya başlandığını Bediüzzaman Hz’leri "Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzama’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’de bine çıkar, leyle-i Kadir de otuzbin hasene sayılır diyerek müjdeliyor.

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur’ân içinde indirildiği ayı on bir ayın sultanı, o geceyi bin aydan hayırlı kılmıştır. Şehr-i sıyam bizi Cemalullaha ve ahirete göç eden yüzde doksan dokuz ahbabımıza kavuşmamıza vesile olan vazifeli bir memur gibidir. Gelişine sevindiğimiz, gidişine üzüldüğümüz aziz bir misafirdir; gelirken birçok manevî mükâfat ve hediyelerle gelen, giderken de kazandırdığı birçok güzellikleri korunmak üzere emanet edip giden bir misafir.

Ebu Ümame (ra) Resulullah'ın (asm), "Şüphesiz Allah'ın her iftar vaktinde Cehennemden azad ettiği kulları vardır.’’ müjdesini bildiriyor. yine Efendimiz (asm), “Kim, iman ederek ve mükâfatını sadece Allah Teâlâ'dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları mağfiret olunur.” buyurmuştur. Madem o Ramazan bayramıdır; diyen Bediüzzaman Hz’leri Ramazan ayının bizatihi kendisini bayram kabul etmiştir. Ramazan Bayramı'na bayramın bayramı, çifte bayram denilse lâyıktır. Bir aylık yoğunlaştırılmış ve yorucu bir kulluk programının arkasından gelen bayram ise mü’minlerin elde ettikleri manevî kazançlardan dolayı birbirleri ile tebrikleşmesidir.

Madem o Ramazan bayramdır buyuran Üstadımız Ramazan orucuna Ramazan ayına bakış açılarımıza da adeta format atıyor. Affın fezeyan ettiği Cennetin kapılarının açılıp Cehennem kapılarının kapandığı, cismanî beden için maddî, ruhlarımız için manevî temizlik ayından gafil olarak hissedar olamayan, böyle ulvî ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar? buyuruyor.

Geçen yılın Ramazanında vird edindiğim bir duâm vardı. Bana bu Ramazan ayını anneciğime hizmet ederek geçirme şansını verdiğin için sana hamdolsun Rabbim diyordum sürekli. Pandemi yasaklarından dolayı tedavi için gelmişti yanımıza. Ramazan Bayramını da beraber geçirdik. Yasaklar kalktı. Tedavisi bitti. Valizini hazırladık. Çook özlemişti evini. Meğer ahiret evi hazırlanmış anneme. Götürdük Ankara'dan Anamur'a, ama ambulansla Peygamberimizin (asm) "burnu sürtülsün" hadisi malûm. Üç şeyin kıymetini iyi bilin dostlar Ramazan orucunun, Salâvatın, anne babalarınızın ki ömrünüz bayram olsun.

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