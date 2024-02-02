Suudiler parasını istiyor

29 Aralık 2023’te oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı sebebiyle, Suudi Arabistan’ın Fenerbahçe ve Galatasaray’a önceden peşin olarak ödediği para için geri ödeme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Suudiler tazminat istiyor

Kurallara uyulmadı

Oyuna gelmeyelim Ancak kulüplerin borç yapılandırma anlaşması gereği, bu paranın yarısı zaten bankalara aktarılmış durumda olduğu belirtilirken, kulüplerin kasasına giren paranın yüzde 50’si, banka borçlarının yeniden yapılandırılması anlaşması çerçevesinde bankalar tarafından direkt kesintiye uğradı. Bu sebeplele, Fenerbahçe ve Galatasaray istese de bu paranın tamamını geri ödemekte zorlanacağı ifade edildi. Haber Merkezi

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