Biz de Noel kutlayalım mı?

Balıkesir’den Ramazan Yeşilsu: “Hıristiyanlar Ramazan ayında iftar yemeği verip, etkinlikler yapıyorlar. Bu, bir Müslüman olarak bizim hoşumuza gidiyor. Ancak bizim ülkemizde Noel yemeği ve etkinliği yapılınca kıyametler kopuyor. Neden diye soranlar var.”

TOPLUMLAR HÜRDÜRLER

Toplumlar kendi örflerini yaşamakta hürdürler. Hiçbir topluma, kendisine ait olmayan ve başka toplumlara ait olan inançlarla ilgili faaliyetlere katılım sağlaması yönünde baskı yapılmaz, bu sebeple kınanmaz, birinin davranışları diğerine ölçü olmaz.

Diğer bir husus: İslâmiyet son dindir. Esasları mükemmeldir. Hakikatleri cihanşümuldür. Kitabı asliyetini korumuştur. Peygamberinin (asm) sözü ve sünneti sıhhatle tesbit edilmiş ve ciltlerle kitaplarda kayıt altına alınmıştır. Bu dinin, sıhhat bakımından dünyada bir benzeri daha yoktur.

Fakat Hıristiyanlık için aynı şeyleri söyleme imkânımız maalesef yoktur. Çok batıl inançlar ve hurafeler içerisine girmiş, tasfiye edilmemiş, zamanla yerleşmiştir.

Kaldı ki, meselemiz olan Noel’i anmak, Christmas’a katılmak, yılbaşı kutlamak, çam ağacı dikmek, hindi kesmek gibi hususların Hazret-i İsa’nın (as) getirdiği din ve esaslarla ilgisi olsa, oturup konuşmaya değer bulalım. Oysa bu faaliyetlerde Hazret-i İsa’nın (as) dininden bir iz ve öz arasak, Hazret-i İsa’nın (as) dininin zekâtının zekâtını da bulamayız. Geri kalanı efsanelerden, kabul edilmiş mitolojik unsurlardan, uydurulmuş hikâyelerden ibaret kalır.

Onların Noel’ine karşılık bizim Ramazan ayımız değil; Nasrettin Hocamız vardır. Fakat bizim Nasrettin Hoca’mızda bu kadar uydurulmuş hikâye ve batıl inanç yoktur!

HAZRET-İ İSA’YI (AS) KARARTAN FİGÜR

Hazret-i İsa’nın (as) doğumunun –mevsuk ve sahih olmamakla birlikte- 26 Aralık’ta olduğunu varsayalım. Ve onun doğumu adına yapılan bayramın adı da –Kutsal Doğuş veya Noel Yortusu da diyorlar, ama- Christmas olsun.

Peki, Noel kimdir? Hazret-i İsa (as) yerine ne zaman ve niçin devreye girmiştir? Noel Baba’nın, Hazret-i İsa’nın (as) doğumu ile ne ilgisi vardır? Yoksa Hazret-i İsa’nın (as) dinini bozmak isteyenlerce icat edilen ve Hazret-i İsa’nın (as) doğumunu ve dinini perdeleyen bir karartma mıdır?

Noel Baba’nın, Hazret-i İsa’dan (as) üç yüz sene sonra Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bir Lykia kenti olan Patara’da doğan Aziz Nicholaos olduğu varsayılır. Aziz Nicholaos’ın 325 yılında İznik’te İncil için yapılan meclis toplantısına Myra Başpiskoposu olarak katıldığı, 6 Aralık 343’te 65 yaşında iken öldüğü, yardımsever olduğu, çocuklara hediyeler vermesiyle tanındığı kabul edilir.

Peki, İznik’teki İncil toplantısının Roma İmparatorluğu’nun gölgesi altında yapıldığı ve burada kabul edilen dört İncil’in, gerçek İncil’i yansıtmadığı ve Barnabas İncil’i gibi gerçekliği bulunan İncillerin aynı konsilde yasaklanmış olduğu bilindiğine göre, Aziz Nicholaos Romalılarca Hazret-i İsa (as) yerine uydurulmuş ve sevimli kılınmış bir figür olmasın! Batıl bir figür! Hazret-i İsa’yı (as) karartan… Gerçek İseviliğin anlaşılmasını engelleyen… Bunu bulup çıkarmak araştırmacıların işidir.

İÇKİ VE KUMAR HANGİ DİNİN SEMBOLÜ?

Öte yandan gerek çam ağacı dikmek, gerek hindi kesmek Hıristiyanlıkla da ilgisi olmayan, Pagan dinine ait ritüellerdendir.

Yılbaşı güneş takvimine göre bir yılın bitişi ve yeni bir yılın başlangıcı olsun, kabul edelim. Yılbaşında bir ömür muhasebesi yapılmaz mı; yapılır. Ama içkiyle kumarla değil! Peki, böyle bir gün ve gecede devletçe izin verilerek ve vatandaşa bir hak gibi sunularak, sular seller gibi içki tüketmek, Milli Piyango gibi kumarlar icat etmek acaba hangi dinin sembolüdür, ritüelidir, ayinidir? Bunun neresi savunulabilir?

Bu günlerde bir Hıristiyan geleneği olan Noel’i anmak, yılbaşı kutlamak, çam ağacı dikmek ve hindi kesmek, oruç gibi, fakir fukaraya yardım gibi esasların yaşandığı Ramazan ayı ile kıyas bile edilemez!

Gerçek şu ki:

Bir Müslüman neden Noel kutlama ihtiyacı hisseder? Kimliğini kaybettiğinden…

Bir Hıristiyan neden Ramazan ayını kutlar? Doğru fıtratı onu, Ramazan ayının faziletini yaşamaya sevk ettiğinden…

Kıyas bile kabul etmez!