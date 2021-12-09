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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bornova’da bir eviniz var!

Süleyman KÖSMENE
09 Aralık 2021, Perşembe

Öğrenci Merkezli Bir İlçemiz

İzmir ili Bornova ilçesi üniversite mevkii. Ege Üniversitesi ile Kâtip Çelebi Üniversitesi yollarının kesişme noktası. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne de uzak sayılmaz. Bir metro veya otobüs ile ulaşım sağlanıyor. 

Bornova’da bir dersanemiz yok. Kiralık bir dairede ders yapıyorlar. Bir gün gündüz hanımlar, bir başka gün akşam da beyler ders yapıyorlar.  

İzmir’de yaklaşık on seneden beri merkezde bir külliye, Seferihisar Payamlı Köyünde de, özellikle Bornova’lıların ilgilendiği, denize ve ormana nazır, yaz kış kullanılabilen bir külliye yapıldı.   

Bornova ilçesi on yıldır himmetini Payamlı Tesislerine kaydırdığı için, kendi merkezlerinde kendilerine bir daire almaya fırsat bulamadılar. Şimdilerde ise Payamlı Tesislerini karşılıksız olarak Yeni Asya Vakfı’na bağışladılar. Fakat bir istekleri var: Bornova’ya bir dersane kazandırılması. 

İzmir cemaati de Bornova’ya teşekkür ederek bu isteği kabul etti. Dolayısıyla Bornova’lı ağabeyler bir daire arayışına geçtiler. Yakında Bornova’da inşallah bir eviniz olacak! Ama duânıza katran katmaya ihtiyacımız var. Yeni Asya Vakfı üzerinden ayrı bir hesap açıldı.

Bornova Dersanesi’ne katkı yapacak gayret sahibi, Cennet-mekân, Rıza-i Bari’ye meftun, denî dünyayı ötelemiş, Üstadının (ra) duâsına mazhar ağabeyler açılan hesap üzerinden katkılarını yapabilecekler inşallah.   

Yeni Mekân, Alıcıları Güçlendiriyor

Geçtiğimiz hafta sonu Yeni Asya Payamlı Tesislerinde Ege Bölgesine hitap eden ilk okuma programımızı yaptık. Afyon, Uşak, Antalya, Manisa, Akhisar, İzmir ve ilçelerinden, Gebze, Gemlik, İzmit, İstanbul, Ankara ve Kars’tan birçok ağabey ve yazarımız katıldı. Müstesna temiz havası ve orman ve deniz manzarası ile sessiz bir tefekkür mekânı olması, okunan derslerin ruhun derinliklerine nüfuz etmesine vesile oluyor. İnsan ruhu kendine geliyor. Kardeşlik hakikati orada yepyeni bir sinerji buluyor. 

Rutinin ötesinde yeni bir mekân, alıcıları güçlendiriyor. Okunan dersler kalbe, vicdana ve ruha derinlemesine işliyor. İki gün deyip geçmemek lâzım. İki günlük okuma programları bile insana enerji veriyor, ruhu ve kalbi işba’ ediyor. 

Bundan böyle Payamlı’yı tefekkür mekânı yapmayı, Risale-i Nur’u birlikte daha iyi anlamak için Payamlı Tesisleri’nden istifade etmeyi, daha sık kısa metrajlı programlarla sürekli yenilenmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yaz döneminde bir ay erkek öğrenciler, bir ay kız öğrenciler dolu dolu kullandılar. Suit odaları ile yaz aylarında tatilini ailecek orada geçirmek isteyen ağabeyler için de güzel bir tatil imkânı sunuyor. 

Evde de okurum demeyin. Risale-i Nur’u daha iyi anlamak ve yeni keşif yolculuklarına çıkmak için alışılmışın dışına çıkıp yeni mekânlarda okumanın faydası ve feyzi tartışılamaz.  

Her Birinize Binler Selâm!

Yeri gelmişken söyleyelim: Payamlı’da sizleri de misafir etmeye hazırız. Ancak Bornova’yı ihmal etmeyelim. Sizlerin birçok hizmet mekânında gayretiniz, katkınız desteğiniz, emeğiniz var; farkındayım. Fakat Bornova’lı ağabeyleri sevindiren bir dersaneyi birlikte açalım, bu da Cennette mihrimiz olsun inşallah. 

Bilgi ve irtibat için: Salih Sütçüoğlu

(0532) 130 34 69

Cenab-ı Allah cümlenizi, Hazret-i Üstadın, “Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman... Hadsiz şükür ve sena olsun ki; Rabb-i Rahim sizleri Risale-i Nur’a hâmi, naşir, sahip, şakirt eylemiş. Bizlere pek çok ağır müşkilât içinde kudsî hizmete muvaffakıyet ihsan etmiş…. Ruh u canımla her birinize binler selâm. Mâşaallah, barekallah derim.” 1 Senasına; Hazret-i Ali’nin (ra) kerametine, Gavs-ı Azam’ın (ks) himmetine, Üstadımızın duâsına mazhar kılsın. Âmin.   

Dipnot:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 25.

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