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27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Feyizli gecelerimizin ilki: Leyle-i Regaib

Süleyman KÖSMENE
27 Şubat 2020, Perşembe
Rahmet Sağanağından Geçiyoruz

Allah’ın bir veya birden ziyade rahmeti gün geçmiyor ki bizi kuşatıyor olmasın.

Rahmet sağanağından geçiyoruz.

Bu böyle biz Allah’a kavuşuncaya kadar inşallah devam edecek.

Rahmet dolu mübarek günler ve geceler yoğun biçimde evlerimize, sofralarımıza, gönüllerimize misafir olmaya başladılar.

Binler elhamdülillah!

Bu gece üç ayların hem ilk gecesi, hem de ilk Cuma gecesi:

Yani Regaib Gecesi.

İşte arınmak isteyenlere, dileğini Allah’a arz etmek isteyenlere güzel bir fırsat!

Bu gece ve bu günden sonra, üç ay boyunca ehl-i sema ehl-i dünya için daha çok duâ edecek, daha çok istiğfar edecek, daha çok tazarru ve niyazda bulunacak, daha çok Cenneti isteyecek ve daha çok Cehennemden insanlar adına Allah’a sığınacak.

MELEKLERİN DUÂSINI ALMALIYIZ   

Kur’ân buyuruyor ki: “Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve Senin yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru.” 1

Böyle bir fırsat değerlendirilmez mi? Böyle bir uhrevî Pazar görmezden gelinir mi? Böyle bir ticaret ve bereket mevsimi boş geçirilir mi?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib diyenler, meleklerdir. Recep ayının ilk gecesi olunca, üst üste gelen iki büyük kıymet ve fazilet bu geceye ayrı bir manevî değer katmaktadır. Allah bu gecede mü’minlere bol ve çeşitli ihsan ve ikramlarda bulunur, kullarına ne isterlerse verir, duâlarını kabul eder, günahlarını bağışlar. Bu açıdan bu geceyi elimizden geldiğince ibadetle, namaz kılarak, varsa kaza namazlarımızdan bir miktar kılarak, Kur’ân okuyarak, Risale okuyarak, Cevşen, Tahmidiye gibi kuvvetli duâ metinlerini okuyarak geçirmek geceden payımıza düşen rahmeti, feyzi ve bereketi inşallah arttıracaktır.

Ziraatte bir ekim mevsimi vardır. O mevsimde toprak canlı gibidir. Bağrına düşen tohumu ana kucağı gibi sarar ve ona hayat nükteleri fısıldar. Su canlıdır, güneş canlıdır. Böyle ziraat mevsimlerinde ekilen tohumlar çabucak çıtlar, filiz verir ve bereketle meyveye durur.

İşte üç aylar rahmetin coştuğu ekim aylarıdır.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında eken bazen bire bin, bazen bire otuz bin katıyla hasılat alır, meyvedar olur.

SEVAPLARIN KATLANDIĞI GECE  

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Receb ayının ilk Cuma gecesini (Regaip Gecesi’ni) ihya edene Allah kabir azabı vermez ve duâlarını kabul eder”

Peygamber Efendimiz’den (asm) bir müjde de şöyledir:

“Şu beş gecede yapılan duâ kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.” 2

Böyle zengin gün ve gecelerin biri işte bu gecedir.

Bediüzzaman diyor ki: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar.” 3

BEDİÜZZAMAN TEBRİK EDİYOR  

Ve Bediüzzaman leyle-i Regaibimizi tebrik ediyor:

“Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım! Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.” 4

Leyle-i Regâibinizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Mü’min Sûresi: 7. 2- İbn-i Asâki. 3- Şuâlar, s. 424. 4- Kastamonu Lâhikası: 56.

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