"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Kaderin şifrelerini çözen risale

Süleyman KÖSMENE
04 Ekim 2024, Cuma
Ankara’dan Mustafa Doğan:

“1-Yirmi Altıncı Sözde geçen, Tercih bila müreccih caizdir ile ilgili. Tercih bila müreccih muhaldir diyenler neden böyle derler. Tercih bila müreccih muhaldir diyenlerin önüne iki tane tıpatıp aynı eşit kalem koysak bunlardan birini seçemem mi diyecekler. Böyle diyenler neden böyle derler. 2-Eşari cüz’i irade mahluk derken cüzi irade kalem gibi masa gibi el ayak gibi mi mahluk derler. Öyle ise yani cüzi irade mahluk ise bu cüz’î irade vücudumuzun tam olarak neresinde?”       

Tercİh Bİla Müreccİh Nedİr?

Yirmi Altıncı Söz, kader konularının şifrelerini çömüştür. Bu söz toplam yirmi sayfa civarında bir eserdir; ama derinliği bilinmeyen ve bulunmayan bir bahr-i ummandır.

Tercih bila müreccih, sebepsiz tercih demektir. Yani bir sebep olmadan tercihin yapılması demektir.

Çoğu zaman tercihlerimizi sebep olmadan da yaparız. Hareketlerimize bakalım: Mesela masaya iki tane tıpatıp aynı eşit kalem koysak bunlardan birini rast gele seçebiliriz. Bunda müreccih, yani sebep aranmaz.  

“Neden onu aldın?” diye sorulduğunda cevabımız “hiç!” olacaktır. Eğer bir sebebimiz yoksa cevap vermeyeceğiz. “Hiç!” diyeceğiz. Çünkü sebep olmak zorunda değildir.

Burada sebep arayanlar, herhalde meseleyi karıştırmış olmalıdırlar.      

Tercİh Bİla Müreccİh Caİz mİdİr, Muhal mİdİr?

Caizdir. Yani olabilir. Yan her zaman sebebe dayalı tercih yapıyor değiliz. Buna imkânsız dediğimizde hayatın gerçeklerine aykırı konuşmuş oluruz.

Kelam ilmi haklı olarak diyor ki, “insanların sebebe dayalı olmayan tercihleri de vardır.” Yani “bu mu, şu mu?” diye sorduklarında hiçbir sebep olmadan “ver birini, fark etmez!” dediğimiz çok olmuştur. Bu bir tercihtir ve sebep olmadan yapmışızdır.

Öyleyse, “tercih bila müreccih” caiz oluyor. Muhal olmuyor. Buradaki anlam kargaşasını Yirmi Altıncı Söz çözüyor. 

Oysa muhal olan, müreccihsiz rüçhaniyettir, yani sebepsiz üstünlüktür. Yani aynı özellikte iki şeyden biri diğerinden daha üstünse, bunun bir sebebi vardır. Sebepsiz üstünlük olmaz. Ama sebepsiz tercih olabilir. “İrade bir sıfattır. Onun şe’ni, böyle bir işi görmektir.”1  

Cüz’î İrade Mahluksa Nerededir?

Cüz’î irade mahluktur. Yani yaratılmıştır ve vardır. Ve bu, ruhun bir aksamıdır. Ruh neredeyse oradadır denebilir. 

Mezhepler bunu tartışmıyorlar. Mezhepler cüz’î iradeye hareket veren “meyelan” veya meyelandaki “tasarruf” mahluk mudur, emr-i itibarî midir; bunu tartışmışlardır.2  

Yani bir şey yaratılmış olsa o vacip oluyor. Yaratılmış bir şey Allah’a aittir ve bu, insanın iradesini elinden alır. İnsanın iradesinin “hür” olması için, bunun tasarrufunun tamamen insana ait olması lazım.  

Burada insanın kendi zatına ait olan nedir? Ki onu hür irade yapmıştır ve onu Allah’ın takdirinden gûyâ koparmıştır. 

Maturidilere göre burada hürriyeti getiren “meyelan” vardır. Meyelan emr-i itibarîdir, yani mahluk değildir, yani aslında mevcut değildir; bu yüzden kula verilebilir. 

Eş’âilere göre meyelan da mahluktur, yaratılmıştır, mevcuttur, vardır. Ancak meyelandaki “tasarruf” mahluk değildir, aslında mevcut değildir, emr-i itibaridir. Tasarruf kula verilebilir. İnsan tasarrufundan sorumludur.

Dipnotlar:

1 Sözler, s. 529, 2 Sözler, s. 529

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze’de 902 aileyi yok etti

    Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

    Lübnan’da sağlık sistemi alarm veriyor

    Yemen’de 489 binden fazla kişi yerinden edildi

    Ev almak hayal oldu

    Okulda olmayan çocuklar, 77 ilin nüfusundan fazla

    Mescid-i Aksa'ya tahrik dolu baskınlar sürüyor!

    Tayvan'da Krathon Tayfunu: 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

    Husiler de Tel Aviv'i hedef aldı

    AB'den, İsrail'e karşı Guterres'e destek

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

    'İsrail eğer karşılık verirse cevabımız daha sert olur'

    Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş araç kazasında şehit oldu

    ''Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum''

    Nepal'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

    3 yılda 79 bin 485 şirket kapandı

    Pezeşkiyan: İran'la çatışmaya girmeyin

    Biden giderayak İsrail'e biadını tazeledi: ''Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir''

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İsrail’e gireriz”den “İsrail bizi vuracak”a
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkat, zaman nehrinde akıyor
    Osman ZENGİN

    Barla’da bir kilise...
    Ahmet BATTAL

    Ayağa kalk Adapazarı
    Şükrü BULUT

    Diyanet’imiz Risale-i Nur tefsirini yayınlamakta epeyce gecikti
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderin şifrelerini çözen risale
    Orhan Ali YILMAZ

    Dünya, Beş’ten (5) büyük değilmiş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Aman, mihenge vuralım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâleler ve başka eserler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.