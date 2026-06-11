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11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Sandalye gıcırtıcıları

Nahit TOPALOĞLU
11 Haziran 2026, Perşembe
Bazen insan, gayr-i ihtiyâri olarak hacâlet-âver bir duruma dûçar olur, müşkül bir vaziyete düşebilir. Yapılması gereken, açıkça özür dilemektir.

Süleyman Nazif’in peşine genç bir müteşâir takılmıştır. Nazif’e her fırsatta şiirlerini göstermekte, bir iltifat koparabilmek için didinmektedir. Nazif, şiir heveslisi genci bir türlü uzaklaştıramaz. 

Devrin meşhur şairlerinin olduğu bir sohbette Nazif’in yanına oturan bu genç, muhabbetin koyulaştığı bir anda bağırsaklarının ihanetiyle kendisini tutamaz ve mâba’dinden gürültülü bir âvâze salar. 

Eyvah! Şuarânın yüzüne nasıl bakacak, artık şiirlerini kime gösterip nasıl iltifat dilenecektir? Anlık bir bocalamadan sonra genç şair, çâreyi bulur: Vaziyeti kurtarmak için sandalyesini hareket ettirmeye başlar ta ki bağırsaklarından çıkan sesin, beton zemine sürtülen sandalyeden geldiği sanılsın.

Süleyman Nazif, genci yakasından silkeleyecek fırsatı bulmuştur, lâfı yapıştırır:

-Ne iştir evlat; yoksa birinci mısrâya kafiye mi arıyorsun?

Ah Süleyman Nazif! Günümüzde yaşasaydın, her bir U dönüşüyle kıvırmaktan, efendilerinin ilk mısralarına kafiye uydurmaktan bitâb düşmüş yandaş medya kalemşorlarını görseydin, ne yapardın acaba? 

* “NATO’nun Libya’da ne işi var!” çıkışından üç hafta sonra “NATO, Libyalılar için Libya’da olmalı.” çarkı;

* Yıllarca “firavun, diktatör, katil” denilip “Asla bir araya gelmem.” resti çekilen Sisi’yle “kardeşim” diye kucaklaşma; 

* “Gazeteci değil, terörist; asla iâde edilmeyecek!” resti çekilen Alman vatandaşı Deniz Yücel’in, Merkel’in bir telefonuyla tahliye edilip derhal Almanya’ya iâdesi…

*Kaşıkçı cinayeti dosyaları istendiğinde “Verelim de yok edin. Bu millet enayi değil.

Hesap sormasını bilir…” diye efelenip sonra dosyayı Suudi Arabistan adlî birimlerine devretme...

Düşürülen Rus uçağı için “özür dilenmeyecek” denilsin; sonra özür ziyaretine gidilsin. Yetmezmiş gibi milyarlar verilerek alınan S-400’ler de hangara kilitlensin...

Dün, enflasyon ve faizin düşmesi için “Ver yetkiyi, gör etkiyi!” kafiyelemesi yap. Bugün enflasyon ve faizde dünya rekoru kır!

Dün BAE’yi darbecilikle suçla, bugün yatırım ortağı yap!

Dün İsrail’e meydan oku, bugün ticâret rekoru kır.

Dün “faiz sebep” de, bugün yüksek faiz politikasına dön.

Dün “nas” de, bugün yabancı para babalarından tefeci fâiziyle borç dilen.

Dün “oturmam” de, bugün aynı masaya otur. 

Dün bebek katilini “sayın” diye ananları linç et, bugün “kurucu önder” pâyesi lütfet!

Elin gâvuru son sistem osuruskoplarla yurdumuz havasını ölçüyor; bilesiniz.

Bizim kâselîs kafiye ustaları, koro halinde sandalye gıcırdattıklarından başarılı oldukları söylenebilir lâkin, ortalığı saran kokuya da bir çare bulsalardı…

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