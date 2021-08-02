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2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ömür sermayesinin farkında mıyız?

Süleyman KÖSMENE
02 Ağustos 2021, Pazartesi
Cahit Bey: “Şu hadisi açıklar mısınız: “Ümmetimden yetmiş sene ömür verilen kişinin, Allah yoluna girmeye zaman bulamaması gibi bir mazereti Allah ortadan kaldırmıştır.” (Camiü’s-Sağir, 3700)

Mahşer Çetindir

İnsanlar zoru gördüklerinde hep mazeretçidirler. Sığınabilecekleri küçük bir ışık, kırık bir dal varsa ondan imdat beklerler, ona sığınmaya çalışırlar. Allah’ın celâlinin Peygamberleri bile kaygılandıran, hatta Peygamberlerin, “Rabbim bu gün gazaplıdır” dedikleri ve Hazret-i Muhammed’in (asm) dışında hepsinin “nefsim nefsim!” dediği, Hazret-i Muhammed’in (asm) ise “Ümmetim!” diye yalvardığı 1 mahşerden bahsediyoruz.

İlâhî adaletin hâkim olacağı, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı 2 bir dehşetli günden bahsediyoruz. Ağızların mühürleneceği, ellerin konuşacağı, ayakların şahitlik edeceği hesap gününden 3 bahsediyoruz.

Böyle bir günün dehşetini aşmak için, dünyada bir ömür yaşamak önemli bir sermaye olarak yeterlidir. Bu sermayeyi kullanıp o zor günleri aşamayan insanın, geçerli başka bir mazereti olmayacağı anlaşılıyor. 

Gözlerin Kamaştığı Gün

Hesap Gününün çetinliği konusunda âyetler ve hadisler ne diyor, bakalım:

* Rabbin vahyetmesiyle yeryüzünün konuşarak üzerinde olup bitenlerden haber verdiği 4, insanların kabirlerinden fırlayıp amellerinin kendilerine gösterildiği 5, kâfirin “ne olaydı toprak olsaydım!” 6 diye çığlık attığı, “Gözlerin kamaşıp kaydığı, ayın tutulduğu, güneşin ve ayın dürülüp toplandığı, insanın ‘bu gün kaçacak yer neresi?’ 7 dediği bir mahkeme-i kübra!

* Emzikli kadının çocuğundan geçeceği, hamile kadının düşüreceği, insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş eden 8, insanın mazeretlerini sayıp dökse de kendi aleyhine şahitlik edeceği 9, aydınlık yüzler mutlulukla Rablerine bakarken, bahtsız yüzlerin karardığı, insanın bel kemiğini kıran ve elin ayağa, bacağın bacağa dolaştığı çetin bir gün! 10

* Hesabı kolay olanın kitabı sağ elinden verilip, bunlar sevinçli olarak ailelerine dönerken 11, kitabı arkasından verilenin “helâk oldum!” diye bağıracağı ve alevli bir ateşe yaslanacağı 12, insanın amelinin boynuna yüklendiği, kendisi için amel defterinin ortaya çıkarılacağı ve “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak nefsin yeter!” 13 denileceği dehşetli bir gün!

Yarım Hurmalık Hayrın Arandığı 

* İnsanın Rabbi ile yüz yüze tercümansız olarak konuştuğu, sağına ve soluna baktığında ancak kendi eliyle gönderdiği şeylerin bulunduğu, yüzünün doğrultusuna baktığında ise ancak ateşi gördüğü, ateşten kendisini koruyan yarım hurmalık bir hayrının olmasını istediği hesap günü! 14

* İnsana ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından ve ilmi ile nasıl amel ettiğinden sorulmadıkça Rabbinin katından ayaklarının ayrılmayacağı 15, ne dinarın, ne dirhemin fayda etmediği 16, boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı 17 hak divanı!

* Güneşin insana yaklaştırılarak insanı adeta eriteceği, insanın ameline göre, kiminin topuğuna, kiminin diz kapaklarına, kiminin beline kadar ter içinde kalacağı, kimine de basbayağı gem vurulacağı 18 bir adalet günü!

İnsanı zor günler bekliyor. Öyle ki dünyada çektiği belâlar çok hafif kalıyor. Bu sebeple Bediüzzaman (ra) diyor ki: “Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl!” 19

Hadiste yetmiş sene, insanın ortalama ömründen kinayedir. İnsan zoru görünce mazeretlere sığınmak isteyecek; fakat yetmiş yıl gibi bir ömür yaşadığından mazereti kalmayacaktır. Dünya hayatı ahiretin bütün zorluklarını aşmaya kâfidir. Ama anlayıp değerlendirene…     

Dipnotlar:

1- Nevevî, R. Sâlihîn, 1863; Tirmizî, Kıyamet, 10 (2551)., 2- Abese Sûresi: 33-37., 3- Yasin Sûresi: 65., 4- Zilzal Sûresi: 4,5., 5- Zilzal Sûresi: 6., 6- Nebe Sûresi: 40., 7- Kıyamet Sûresi: 7, 8, 9, 10., 8- Hac Sûresi: 2., 9- Kıyamet Sûresi: 13, 14, 15., 10- Kıyamet Sûresi: 22, 23, 24, 29., 11- İnşikak Sûresi: 7, 8, 9., 12- İnşikak Sûresi: 10, 11, 12., 13- İsra Sûresi: 13, 14., 14- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2529)., 15- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2531, 2532)., 16- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2534)., 17- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2535)., 18- Tirmizî, Kıyamet, 1 (2536)., 19- Sözler, s. 236.

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