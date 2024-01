Sigara haram mıdır, mekruh mudur?

Akhisar’dan Ahmet Dere: “Hem ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in mezhebinde bir şeyin şer’an çirkinliği, pisliği; nehy-i İlahî sebebiyledir.”1 Bu hüküm gereği sigaranın şeriattaki hükmünü açar mısınız?”

Genel Çerçeve

Tütün içmek ayet ve hadislerde ismen haram kılınmış bir madde değildir. Yani hakkında açık bir nehy-i İlahi yoktur. Fakat vücuda zararsız bir madde de değildir. Böyle olunca mubah diyenler olduğu gibi, aşağıda bir kısmını vereceğimiz çerçeve ayetlerden kıyas yoluyla hüküm çıkarıp tahrimen mekruh veya hatta haram diyenler de olmuştur. Ekser âlimler, tütünün mubah denecek ölçüde masum olmaması, bununla beraber hakkında ismen nehy-i İlahî bulunmaması nedeniyle, verdiği hasarlardan yola çıkarak tahrimen mekruh demişlerdir.

Tütün 15. Asırdan beri bilinen ve içilen bir zararlı maddedir. Kur’ân indiği günlerde bilinmez ve içilmezdi. Dolayısıyla Kur’ân’da hakkında ismen bir hüküm gelmedi. Vahiy Sahibinin gelecekte kullanılacak bir madde hakkında ismen bir hüküm indirmemiş olması elbette bir zaaf değil, bir rahmet tecellisidir.

Ehl-i sünnet mezhebine göre bir şey hakkında açık nehy-i İlahi varsa, yani açık yasaklama varsa, o şey pistir, yani haramdır. Açık nehiy yoksa, sigara gibi zarar da veriyorsa, o şeye mekruhtur denmiştir.

Ayetlerin, gelecekte kullanılacak bir zararlı maddeyi ismen haram kılması geleceği gören bir vahye yakışan bir şey olmaz mıydı? Hayır. Böyle olsaydı şu sakıncalar doğardı:

1-Bu madde bulunmadan önceki insanlar böyle bir haramı kavramazlardı, neticede Kur’ân anlaşılmaz bir kitap olurdu.

2-Henüz bir madde kullanılmadan onu haram kılmak, Kur’ân’ın gerçekliğine uymazdı.

3-Bâtıl’ı tasvir etmiş olurdu ve bilinmeyen bir madde hakkında merakları tahrik etmiş olurdu.

Çerçeve Ayetleri

Bu yüzden insanlarca henüz bilinmeyen ve kullanılmayan bir zararlı maddeyi genel çerçeveyle sakındırmak, ismen sakındırmaktan daha gerçekçidir. Kur’ân bunu yapmıştır.

İşte çerçeve belirleyen bazı ayetler:

- “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın!”2

-”Kendi kendinizi öldürmeyin.”3

-“Mü’minlere eziyet edenler günah işlemişlerdir.”4

-“Peygamber onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar”5

-“Gökyüzünde (kıyametin yaklaştığını) haber veren bir dumanın belireceği Gün’ü bekle.”6

“İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”7

-“Biz sizi boş yere mi yarattık?”8

Tütün Zararlı mıdır?

Bu ayetlerden hangisine tütünü vursanız, tütün içmenin caiz olmadığı sonucu çıkar.

Şu haberlere bir bakın:

*İstatistiklere göre her yıl dört milyon, her gün ise on bin’in üzerinde insan sigaranın zararlarından dolayı hayatını kaybediyor.

*İhtiva ettiği ağır metaller nedeniyle 1 nargile ortalama 5 paket sigaraya denk zehirlenme yapıyor.

*Tütün içerdiği nikotin, katran ve diğer zehirli gazlar sebebiyle insan bedeninde toksik etki yapıyor. Özellikle katranın içeriğinde 4500 civarında insan vücudu için zehirli kimyasal bileşik bulunuyor. Bu kimyasal bileşiklerden 40 kadarının ‘kesinlikle’ kansere yol açabileceği bilim adamları tarafından tespit edilmiştir.

