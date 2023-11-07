"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -2

Süleyman KÖSMENE
07 Kasım 2023, Salı
İskenderun’dan Erol Sarı: “Otobüste namaz (zor durumda sabah namazı) ve camda teyemmüm yapılır mı?”

Bir toplu taşıma aracında giren vakit namazını kılmak için neler yapabileceğimizi dünkü yazımızda bir nebze ele almıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim:

Sağlıklı iletişim kurmak

4-Sağlıklı iletişim kurmak: Günümüzde firmalar için müşteri memnuniyeti esastır. Otobüsün kaptanı ve diğer görevlileri yol boyunca sergiledikleri sıcak yaklaşımla hiçbir müşteriyi dışarıda tutmadan memnun etmeyi hedeflemektedirler. Bu medeni anlayış güzeldir. Bizim aradığımız ortamı bize sağlar.

Müşteri eğer, verilen molada abdestini alır, yaklaşan vakit namazına hazırlanır, namaz kılma ihtiyacını mola bitmeden nazik bir üslup içinde kaptana bildirir ve kaptanın çözüm bulmasına yardımcı olunursa, büyük ekseriyetle kaptandan yardım alabilecektir.  

Ama işi kör döğüşüne getirmemek lazım. Namaz kılanlara yakışan üslup, medenî üsluptur.

Namazı Kısaltmak

5-Otobüse abdestli binmek ve namazı kısaltarak kılmak: Zaten sünnet ve vacip namazlar otobüste kılınabileceğinden, geriye sadece farz namaz kalmaktadır. Farz namaz için de kısaltma, yani sadece iki rekât kılma kolaylığı söz konusudur. Bu ise, abdestli olduğumuzda iki-üç dakikayı aşmadan yapabileceğimiz bir ibadettir.  

Yolcu indirme-bindirme gibi kısacık sürelere sığar. Yeter ki, kaptanla veya görevlilerle sağlıklı bir iletişim kurabilelim.  

Bu konuda bize düşen bir zorluk da, kaptanın önceden gelen algısını yenmektir. Yani kaptan bir namaz kılma süresini yarım saat olarak algılamışsa veya siz 2-3 dakikada kılacağınızı söyleseniz de size güvenmeyecek kadar zihni kirli bilgilerle dolu ise sizin yapacağınız tek şey kaptana güvence vermek ve kırıcı olmadan ikna etmek olacaktır. Önceki tecrübelerden kaptanımızı ikna etmek kolay olmayabilir. Kolayca size “kaza et” diyebilir. Buna hazır olmak lazım ve eğer müsaade ederlerse 2-3 dakikada kılacağınızı söylemeniz gerekli.

6-Kaptanla direksiyon başında tartışmayalım. 

Eğer aldığımız ön tedbirler yetersiz kalmış ve biz otobüste seyir halindeyken namaz vakti geçecek derecede daralmış ise, direksiyon başındaki kaptana ricâ ederiz. Fakat kaptanı zorlayamayız. Nezaketimizi de bozamayız. Kaptan münasip bir yerde bize bu fırsatı vermediğinde, eğer abdestli isek, farzı oturduğumuz koltukta kıyam ve kıble şartı aramadan ve yine iki rekât olarak kılarız. 

Çünkü başka çaremiz kalmamıştır. Ve neticede Resûlullah (asm) sünnet veya vacip de olsa, binekte namaz kılmıştır. Bu durumda, secde için, rükû için eğildiğimizden biraz fazla eğiliriz.   

7- Cem’-i takdim veya cem’-i te’hir yapabiliriz: 

Uzun yolculuklarda yukarıdaki önlemleri almakla beraber hala ihtiyaç varsa, eğer bir çözüm olacaksa, öğle ve ikindi namazını öğle veya ikindi vaktinde; akşam ve yatsı namazını da akşam veya yatsı vaktinde birleştirerek kılabiliriz. Bunun için, vakit girmezden önce, her iki namazı da öne veya sona alacağımıza niyet etmemiz yeterlidir. 

Bunu şöyle yaparız: Öğle namazı geçmeden önce, “Niyet ettim bugünkü öğle namazını cem-i tehirle kılmaya” diye niyet ederiz. Çünkü öğle namazını tehirle kılacağız. Bu niyetten sonra giren ikindi vaktinde önce öğle namazının sadece farzını cem-i tehir niyetiyle, sonra hemen ikindi namazının farzını kılarız.  Eğer ikindi namazını öne alarak kılmamız söz konusu ise, öğle namazını kıldıktan hemen sonra ikindi namazını “cem-i takdim” niyetiyle kılarız. 

Allah kabul etsin. Âmin

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Ahmet YILDIZ: İslam birliği demokrasi ile mümkün

    Ateşkes hemen şimdi!

    Halk ekonomi için karamsar

    Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir

    Yasa dışı ve şiddet içeren paylaşımların en çok engelleyen Avrupa ülkesi Fransa oldu

    "Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur"

    Lübnan'dan İsrail'e 30 roket atıldı

    "Filistin-İsrail konusunda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz"

    Gazze'deki katliam bir ayda Ukrayna'daki kayıpları geçti

    Kazakistan'dan Filistin'e 1 milyon dolar destek

    "Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecektir"

    Sivil kayıplardan kaçınma çağrısı

    "Anglosaksonlar, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklüyor"

    İki hastanede geniş çaplı yıkım meydana geldi

    Kuzeyinde kar, güneyinde rekor sıcaklık

    Hollanda Ulu Cami "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu

    Filistin için "acil ateşkes" çağrısı

    Liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa ettiler

    "İsrail'in eylemlerini 'kendini savunma' olarak görmüyorum"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündemdeki son gelişmeler
    Faruk ÇAKIR

    Zalim İsrail yalnız kalacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Defineye mâlik virâneler gördüm
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâmdan uzaklaştıkça vahşete düştüler
    Süleyman KÖSMENE

    Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emine Sultan Çakır

    Bir ayeti anlamaya çalışmak
    Muhammet ÖRTLEK

    Filistin-İsrail çatışması ve değişen bölgesel dinamikler
    Nejat EREN

    Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (6)
    Cenk ÇALIK

    Yağ asitlerinin mono ve di gliseritleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.